Se a Samsung concorre com a Apple nos tablets com o Galaxy Tab e também tem o seu adversário para o iPhone, o Galaxy S, agora é a vez de um ‘iPod Touch killer”, o Galaxy Player. Durante a Consumer Electronics Show (CES), maior feira de eletrônicos de consumo dos EUA, que ocorre entre 6 e 9 de janeiro de 2011 em Las Vegas, a empresa apresentará a sua versão do aparelho, que terá a capacidade computacional de um smartphone (mas sem fazer chamadas).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O tocador da Samsung terá tela de quatro polegadas com resolução de 800×480, câmera traseira de 3,2 Mpixels, câmera frontal para videochamadas com qualidade VGA (640×480) e GPS. Será o primeiro equipamento no nicho do Touch a ser lançado com Android, no caso a versão 2.2, e alguns sites já arriscam que ele pode puxar o lançamento do um serviço de música do Google, o Music.

Os outros aparelhos com o sistema operacional do Google lançado pela empresa sul-coreana estão muito bem nas vendas, sendo que o Galaxy S vendeu quase 10 milhões de unidades no ano de 2010. O preço do mp3 player ainda não foi anunciado.