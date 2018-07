A Samsung iniciou nesta semana as vendas do Galaxy S II, no Brasil. O smartphone será vendido por aqui pelas operadoras a um preço médio de R$ 2 mil.

Equipado com processador de núcleo duplo com 1,2 GHz de velocidade (o que o faz 25% vezes mais rápido que seu antecessor ao acessar a web) e rodando a versão mais recente do sistema operacional Android o novo celular se apresenta como o principal concorrente do iPhone 4, da Apple.

Apesar da ‘gigante’ tela Super Amoled Plus de 4,27 polegadas o Galaxy S II pesa apenas 116 gramas. O aparelho também é bastante fino, com espessura de 8,5 milímetros.

Como a versão anterior, o celular grava em alta resolução com sua câmera de 8 megapixels com flash LED e ainda possui uma câmera de 2 megapixels para video chamadas.

A memória do smartphone pode atingir 48 gigabytes, 16 GB de memória interna e os demais 32 GB no cartão de memória do tipo microSD.

Para uso corporativo, o Galaxy S II vem com o Microsoft Exchange ActiveSync, software para sincronizar e-mail, calendário e tarefas. Outro programa, o Cisco WebEx, permite compartilhar desktops, navegadores, aplicativos e documentos entre usuários do Galaxy.

A expectativa da Samsung é que as vendas do Galaxy S II superem as 16 milhões de unidades comercializadas do seu antecessor ao redor do mundo.