Nova versão do smartphone mais importante da Samsung aposta em tecnologias de reconhecimento de voz, rosto e movimentos

O presidente da divisão mobile da Samsung, JK Shin, apresentou o aparelho nesta quinta, 3, em Londres. FOTO: Ki Price/Reuters

LONDRES – Com um mega-evento em Londres, a Samsung apresentou nesta quinta-feira, 3, seu principal lançamento do ano: o Samsung Galaxy S III. O aparelho chega às lojas de dez países no dia 29 de maio, incluindo o Brasil, e estará disponível em todas as operadoras, segundo a Samsung.

“Será a primeira vez que o Brasil estará no grupo inicial de países a receber um lançamento mundial”, disse Michel Piestun, vice-presidente de telecomunicações da Samsung brasileira. Ele lembrou que o Brasil é o quinto mercado mundial para a empresa. O preço ainda não está definido.

A maior novidade do Galaxy S III é uma série de tecnologias de reconhecimento do usuário, como voz, rosto e movimentos. Várias operações podem ser realizadas através delas. Quando o usuário, por exemplo, leva o telefone para perto da orelha, ele reconhece o movimento e aciona o telefone. Se antes de levar o aparelho ao ouvido, o usuário estivesse digitando um SMS para o amigo, o S III abandona o aplicativo de mensagens e telefona para o destinatário da mensagem.

O reconhecimento do rosto, através dos olhos, traz novas facilidades. Por exemplo, o telefone “dorme” assim que o usuário distancia o rosto do aparelho. Quando volta a encará-lo, o Galaxy S3 reconhece os olhos do usuário e acende de novo. Esse reconhecimento dos olhos permite que o smartphone não seja “enganado” na hora do desbloqueio com uma foto do usuário. Se os olhos não se movimentarem, ele não responde.

O telefone vem com um assistente que obedece a comandos de voz, uma espécie de resposta da Samsung ao Siri, do iPhone 4S. Pela demonstração no evento, o sistema da Samsung parece se resumir mais a cumprir funções relacionadas à operação do telefone. Menos complexo que o Siri, que consegue, por exemplo, sugerir um restaurante baseado na sua geolocalização.

O sistema reconhece oito línguas, incluindo espanhol da América Latina e europeu. Representantes da Samsung Brasil no evento garantiram que a opção para português deve aparecer em breve.

O processador foi de 1,2 GHz (no Galaxy S2) para 1,4 MHz. Ele agora tem também quatro cabeças (quadcore), um dos boatos sobre o telefone que se confirmaram. Já o especulado serviço de nuvem que a Samsung lançariua junto com o telefone não se concretizou. Em vez disso, quem comprar o aparelho ganha 50 GB no DropBox. Outra opção é o AllShare, de compartilhamento com amigos do usuário.

A câmera continua com o mesmos 8 MP do Galaxy S2, mas com alguns recursos extras para compartilhar fotos. Uma novidade aqui se chama “Best Photo”, que promete escolher a melhor foto de uma sequência tirada rapidamente. A empresa garante também maior rapidez na hora de acionar a câmera: menos de um segundo para bater uma foto. A função “Social Tag” reconhece rostos de pessoas conhecidas do usuário em fotos e dá opções para compartilhar a foto para eles por email, rede social ou mensagem de texto.

A tela é Super AMOLED em alta definição (HD) e tem 4,8 polegadas, 22% maior que a versão anterior. O celular em si, porém, não teve o mesmo incremento de tamanho, sendo apenas 16% maior. O sistema operacional é Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Uma série de opcionais (vendidos à parte) será lançada com o smartphone, com destaque para um carregador de bateria Wi-Fi.

Especificações:

Tela: 4,8” Super Amoled HD display

Armazenamento: 16/32/64GB

Na nuvem: 50 GB gratuitos no Dropbox por dois anos

Cores: azul e branco

Bateria: 2,100mAh

Câmera: 8MP traseira; 1.9 MP dianteira

Resolução: 720 x 1280 pixel

Dimensões: 13,6 x 7 x 0,8 cm

Peso: 133g

Sistema operacional: Android 4.0.4

Processador: Exynos 4 Quad (1.4GHz)

Memória RAM: 1 GB

