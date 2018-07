Varejo recebe rival do iPhone só no dia 11, mas ele poderá ser adquirido em algumas lojas nesta quarta-feira

SÃO PAULO – O Galaxy S III, grande rival do iPhone e maior lançamento da Samsung em 2012, chegou ao Brasil. A empresa promoveu um grande evento de lançamento em São Paulo nesta terça-feira, 5.

O aparelho estará disponível para compra em caráter especial nesta quarta, 6, em algumas lojas em São Paulo: a Samsung Store, no Shopping Higienópolis, e nas lojas da Tim e da Claro, no Shopping Morumbi. A assessoria garante que não é pré-venda: tendo estoque, o consumidor pode levar o S III para casa.

Depois, o smartphone só volta a ser vendido na segunda, 11, quando estará disponível em toda a rede de varejo. Seu preço varia entre R$ 1.999 e R$ 2.099.

Desde 21 de maio, é possível encomendar o aparelho nos sites das operadoras Tim, Vivo e Claro, no esquema de pré-venda. A entrega é prometida só para a segunda quinzena de junho.

O Samsung Galaxy S III tem processador de 1,4 GHz, câmera de 8 MP e tela Amoled de 4,8 polegadas, 22% maior que de seu antecessor, o S II. Seu sistema operacional é a versão mais recente do Android, a 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Ele também recursos de reconhecimento de gestos, rosto e voz. Este último, chamado S-Voice, ainda não entende português (como seu rival Siri, do iPhone 4S). Mas a Samsung brasileira garante que no segundo semestre haverá uma atualização do aplicativo que o tornará isso possível.

