Apesar da queda nas vendas de paineis LDC , companhia deve registrar lucro operacional de R$ 3,7 bilhões graças ao sucesso do novo smartphone

SEUL – A Samsung Eletronics, principal fabricante mundial de chips de memória e televisores, deve divulgar, esta semana, lucros trimestrais drasticamente mais fracos devido à queda de faturamento com a venda de televisores de LCD. A empresa sul-coreana também sofreu com uma diminuição na demanda por computadores, o que prejudicou as vendas de seus semicondutores.

No entanto, as sólidas vendas da nova versão do smartphone Galaxy S, seu carro-chefe no momento, salvaram a empresa do terceiro declínio consecutivo. Além disso, a Samsung poderá se tornar a principal vendedora de smartphones do mundo, superando um reinado de 10 anos da Nokia.

A recuperação dos lucros da empresa, entretanto, deverá ser lenta por causa da sua deficitária unidade de televisores e também devido ao panorama sombrio que se traça também para o mercado de computadores no segundo semestre.

“Haverá um aumento menor que o habitual na demanda durante o segundo semestre deste ano, porque os fabricantes se adiantaram nos lançamentos, temendo um desabastecimento de componentes, logo após o terremoto no Japão”, disse Lee Min-hee, analista da Dongbu Securities.

“Os preços dos componentes tiveram um uma recuperação temporária durante o segundo trimestre, devido às insinuações de desabastecimento e isso conduzirá a uma demanda por componentes relativamente tímida antes da temporada de festas”, diz Min-hee. ”Os fabricantes também temem um panorama econômico incerto, que tem mantido a demanda por computadores e televisores em baixa”, adicionou.

O maior problema da Samsung continua a ser sua unidade de televisores de LCD, que compete pela liderança com a da LG Display. Cada uma detém, hoje, um quarto do mercado mundial.

A Samsung, empresa de tecnologia mais valiosa da Ásia, com um valor estimado em US$ 134 bilhões, irá divulgar os resultados obtidos entre abril e junho na quinta, 7, ou sexta-feira, 8.

A expectativa é de que a empresa divulgue um lucro operacional de US$ 3,7 bilhões para o período, segundo apontam 32 analista ouvidos pela Thomson Reuters. Esse resultado significaria uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, porém uma alta de 24% em relação ao primeiro trimestre deste ano.

