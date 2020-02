Foto: Stephen Lam/Reuters Em evento da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, durante esta terça-feira, 11, a Samsung apresentou seus novos produtos para este começo de 2020, incluindo o Galaxy S20, geração de celulares sucessora do S10, o modelo dobrável Galaxy Z Flip e a nova geração de fones de ouvido Galaxy Buds+.

Foto: Stephen Lam/Reuters O Galaxy Z Flip pode tanto dobrar completamente como fazer algumas paradas, como em ângulo de 90º, por exemplo. Segundo a empresa, isso permite que o usuário use as duas partes da tela para diferentes funções, além de servir como um 'tripé' no apoio para fotos e vídeos.

Foto: Jeff Chiu/AP Photo O Galaxy Z Flip chega ao Brasil em 11 de março com o preço de R$ 9 mil. Nos Estados Unidos, a pré-venda começa no próximo dia 14 de fevereiro.

Foto: Stephen Lam/Reuters Outro lançamento do evento, a linha do Galaxy S20 foi apresentada como a sucessora dos celulares S10 da empresa. São tres modelos: S20, S20+ e S20 Ultra, com câmeras traseiras triplas e quádruplas, no caso da versão Ultra.

Foto: Stephen Lam/Reuters As câmeras são o grande protagonista dos aparelhos, que seguem a tendência das múltiplas lentes na parte traseira. A versão Ultra tem 108MP na lente principal, enquanto as outras possuem com 64MP. Sem data de lançamento no Brasil, os aparelhos chegam ao mercado americano nas cores cinza escuro, rosa e azul.

Foto: Jonathan Baran/Washington Post A tela AMOLED da linha S20 chega a 6,9 polegadas na versão Ultra, com preço de US$ 1,4 mil. O S20+ conta com 6,7 polegadas de tela e custa US$ 1,2 mil, enquanto o S20, com 6,2 polegadas, sai por redondos US$1 mil.

Foto: Stephen Lam/Reuters A Samsung também apresentou a nova geração de seus fones de ouvido sem fio: o Galaxy Buds+. A bateria é a principal diferença do dispositivo em relação ao anterior, com 11 horas de bateria no fone e mais 11 horas no estojo.