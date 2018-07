Samsung anuncia um evento em Londres para apresentar o novo smartphone da linha que vendeu 40 milhões de unidades

Convite para lançamento do S3 FOTO: Divulgação

SEUL – A Samsung Electronics deu a entender nesta segunda-feira, 16, que apresentará o Galaxy S, terceira geração de sua linha de smartphones, em 3 de maio, em Londres, apostando em uma forte campanha publicitária antes dos Jogos Olímpicos na capital inglesa.

A companhia sul-coreana vendeu mais de 40 milhões de smartphones Galaxy desde que o modelo foi lançado, em junho de 2010.

Seu atual acordo de patrocínio com o Comitê Olímpico Internacional termina em 2016. A companhia disse que sua participação de mercado na China dobrou após os Jogos Olímpicos de Pequim.

