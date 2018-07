Rival direto do iPhone, fabricado pela Samsung, ultrapassou o telefone da Apple no terceiro trimestre

Galaxy S3 FOTO: Ralph Orlovsky/Reuters

SÃO PAULO – O Galaxy S3, da sul-coreana Samsung Electronics, tornou-se o modelo de smartphone mais vendido no mundo no terceiro trimestre, deixando para trás o iPhone, da Apple, que dominava o ranking nos últimos dois anos, afirmou a empresa de pesquisa Strategy Analytics nesta quinta-feira.

A Strategy Analytics estimou que a Samsung vendeu 18 milhões de modelos S3 no trimestre passado, comparado a vendas do iPhone 4S de 16,2 milhões de unidades.

As fortes vendas do S3 –que possui tela sensível ao toque de 4,8 polegadas– ajudaram a Samsung a registrar lucro operacional recorde de 7,3 bilhões de dólares de julho a setembro.

“O Galaxy S3 provou-se amplamente popular junto a consumidores e operadoras na América do Norte, Europa e Ásia”, disse o analista Neil Mawston, acrescentando que o novo iPhone 5 deve levar a Apple ao topo no trimestre atual.

