SÃO PAULO – A Samsung conquistou consumidores com seu modelo topo de linha, o S3, lançado em 2012. Ele se tornou o smartphone mais vendido da Terra. Sua atualização, o S4, que chegou ao Brasil recentemente, segue um caminho similar. Diz a Samsung que 10 milhões de unidades foram vendidas em menos de um mês, a um ritmo de quatro por segundo.

Mesmo com a proeza, para muita gente o telefone de elite da Samsung ainda tem de ser medido pela régua da Apple. A pergunta é recorrente: “É melhor que o iPhone?”.

Não existe resposta objetiva. Para alguns, não existe nem resposta racional, engajados que estão no Fla-Flu entre Android e iOS.

Quer saber mais? Confira a coluna Homem-Objeto desta semana.

