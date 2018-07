Novo smartphone topo de linha da Samsung terá dia único de venda na capital paulista; só a versão 4G estará disponível

SÃO PAULO – Lançado em março deste ano, o Galaxy S4, novo smartphone carro-chefe da Samsung, fará sua primeira aparição no País. No dia 27 de abril, sábado, o aparelho terá pré-venda em São Paulo, nos shoppings Iguatemi, JK Iguatemi e nas Brands Shops Samsung da capital paulista.

O aparelho foi lançado em Nova York, em um evento com ar de Broadway: empresa fez uso de atores e cenários grandiosos. FOTO: Andrew Gombert/EFE

A data, no entanto, não marca a chegada do smartphone ao varejo brasileiro. Isso significa que só será possível comprar o produto no dia 27, nos locais indicados. No próximo dia 30, haverá outro evento de lançamento no Rio de Janeiro. A empresa, porém, ainda não divulgou quando o produto chegará de fato às lojas do País.

Na pré-venda em São Paulo, só será possível comprar a versão com 4G, cujo valor sugerido é de R$ 2.499. A Samsung justificou a escolha devido à atual expansão do 4G no País para a Copa das Confederações. Quando for dada a largada nas vendas de varejo, será possível adquirir a versão com 3G, com preço sugerido de R$ 2.399.

Nova aposta. O Samsung Galaxy S4 é o sucessor do Galaxy S3, maior concorrente do iPhone, da Apple. O novo modelo tem uma tela um pouco maior, uma bateria melhor e um processador mais rápido do que seu antecessor.Uma das principais inovações é o S Translator, que traduz mensagens de texto e voz em nove línguas, incluindo português brasileiro (a empresa considera o Brasil um de seus principais mercados).

Outro recurso novo detecta movimentos do rosto e do pulso para mover a tela sem que o usuário precise encostar o dedo na tela. Isso permite que se role o visor durante a leitura ou navegação. O aparelho também pausa vídeos quando percebe que o olhar do usuário não está mais direcionado para a tela.

O Galaxy S4 será vendido em 155 países e a empresa fechou parcerias com 327 operadoras de celular. Leia mais sobre o aparelho aqui.

SAMSUNG GALAXY S4

Processador | 1,6 GHz + 1,2 GHz (3G) ou 1,9 GHz (4G)

Armazenamento | 16 GB (aceita cartão microSD até 64 GB)

Sistema operacional | Android 4.2.2

Tela | 5 polegadas / 441 ppi (pixels por polegada)

Peso | 130 gramas

Espessura | 7,9 milímetros

Preço | Entre R$ 2.399 (3G) e R$ 2.499 (4G)