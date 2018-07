Smartphone começará a ser vendido nos EUA em 26 de junho, por US$ 649; aparelho terá o Android ‘puro’, como o Nexus

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira,15, o Google informou que será lançada uma versão do smartphone Galaxy S4 com Android “puro” – sem alterações no sistema operacional feitas pela fabricante do produto, a Samsung. O anúncio foi dado durante a conferência da empresa para desenvolvedores Google I/O, que acontece em São Francisco, nos EUA.

Segundo o vice-presidente de produtos de Android, Hugo Barra, o smartphone com a versão Jelly Bean 4.2.2 vai oferecer “a mesma experiência visual do Nexus” – linha de produtos do Google em parceria com os fabricantes HTC, LG e Samsung.

O Galaxy S4 com Android “puro” terá 16 GB de memória e conexão 4G. O smartphone começará a ser vendido nos Estados Unidos no dia 26 de junho, pela Google Pay, loja virtual da empresa.

O preço sugerido é de US$ 649 em uma versão desbloqueada compatível com a rede 4G LTE das operadoras T-Mobile e AT&T. As especificações de hardware são as mesmas da versão tradicional; a única mudança ocorre interface do sistema operacional Android.

O novo smartphone da Samsung foi anunciado em 14 de março nos Estados Unidos. O aparelho chegou às lojas da região Sudeste e de Brasília no dia 8 de maio, por R$ 2.399 (versão 3G) e R$ 2.499 (versão 4G). O S4 deve chegar às outras regiões do País nesta quinta-feira,16.

SAMSUNG GALAXY S4

Processador | 1,6 GHz + 1,2 GHz (3G) ou 1,9 GHz (4G)

Armazenamento | 16 GB (aceita cartão microSD até 64 GB)

Sistema operacional | Android 4.2.2

Tela | 5 polegadas / 441 ppi (pixels por polegada)

Peso | 130 gramas

Espessura | 7,9 milímetros

Preço | Entre R$ 2.399 (3G) e R$ 2.499 (4G)

