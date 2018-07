Novo modelo topo de linha da empresa coreana, Galaxy S5 custa R$ 2,6 mil no País. Novo modelo topo de linha da empresa coreana, Galaxy S5 custa R$ 2,6 mil no País. FOTO: Reprodução

SEUL – O novo smartphone Galaxy S5 da Samsung Electronics deverá ultrapassar seu predecessor em vendas e desmentir previsões de que o último modelo da empresa sul-coreana iria ter dificuldades em um mercado difícil para aparelhos top de linha, disse um executivo da empresa.

A maior fabricante de celulares do mundo divulgou os preços do S5, que foram lançados globalmente na sexta-feira, com o preço médio de 600 dólares, e mais do que dobrou o número de países de lançamento para 125, em uma tentativa de sustentar o crescimento no mercado de celulares, que gera 70% de seu lucro consolidado.

Um bom lançamento é crucial para a Samsung, que registrou a segunda queda consecutiva de seu lucro trimestral este mês, enquanto as margens do negócio de smartphones fica sob crescente pressão devido à competição com rivais chineses mais baratos.

“O S5 está vendendo mais rápido que o S4 até agora, apesar da dificuldade de divulgação de números específicos, já que estamos no estágio inicial”, disse Yoon Han-kil, vice-presidente sênior da estratégia de produtos da Samsung, em entrevista à Reuters. “As vendas do S5 vão ser bem melhores que as do S4.”

Apesar de a Samsung não ter divulgado nenhuma meta de vendas para o S5, a companhia vendeu mais de 10 milhões de S4 no primeiro mês de lançamento do telefone. Yoon disse que as vendas do S5 devem ser significativamente superiores a esse número.

As vendas iniciais são importantes para prever as chances de sucesso de longo prazo de um produto que representa uma mudança na estratégia da Samsung.

Até agora, os telefones da empresa eram conhecidos por suas inovações de hardware como a tela de alta definição do S4, enquanto seu software era visto como um diferencial comparado aos aplicativos mais utilitários dos aparelhos da rival Apple.

Com o S5, no entanto, a Samsung ofereceu poucas inovações de hardware. Em vez disso, seu foco passou a ser qualidades como resistência à água, uma câmera melhor e “modos superpotentes de armazenamento” que automaticamente descarta aplicativos desnecessários quando a bateria está prestes a acabar.

Aparelho custa US$ 256 para ser fabricado, diz consultoria.

Custo de fábrica

De acordo com a análise da consultoria de mercado IHS, o novo Samsung Galaxy S5 custa US$ 265 para ser produzido, um pouco mais que seus antecessores. Desbloqueado, o aparelho custa cerca de US$ 660 nos EUA, dando margem de lucro de 60% para a empresa coreana no país.

Os componentes mais caros do S5 são a tela, que custa US$ 63, e o conjunto de chips de memória (DRAM e flash), por US$ 33. Já o sensor de impressões digitais, que já foi hackeado por uma equipe alemã de segurança, custa US$ 4 — US$ 11 a menos que o sensor de digitais do iPhone 5S, que ao todo custava US$ 195 para ser fabricado.

Mais de um terço dos primeiros donos do Galaxy S5 vieram da plataforma iOS. É, pelo menos, o que garante o site CompareMyMobile, que diz que 38% dos terços das novas compras foram feitas por donos de iPhone.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK