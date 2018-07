Galaxy S6 com tela de bordas curvas. FOTO: Reprodução/Reuters Galaxy S6 com tela de bordas curvas. FOTO: Reprodução/Reuters

BARCELONA – A Samsung apresentou neste domingo, 1, em Barcelona, a nova geração de seu telefone topo de linha, o Galaxy S6. O aparelho virá em duas versões: uma com tela lisa e outra com tela de bordas curvas (Galaxy S6 Edge). A empresa revelou a jornalistas brasileiros que os smartphones chegarão ao País em abril e serão fabricados localmente.

A empresa sul-coreana mostrou os detalhes do aparelho na véspera da abertura do Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

No Galaxy S6, a Samsung repete a jogada do “phablet” (híbrido de smartphone e tablet) Note 4: haverá dois modelos disponíveis, um com tela tradicional e outro com as bordas laterais curvadas.

As duas versões mantêm o tamanho da tela de seu antecessor S5, 5,1 polegadas. No caso do Galaxy S6 Edge, as bordas laterais permitem funções adicionais, como ter acesso direto aos contatos favoritos.

O Galaxy S6 chegará em 10 de abril a 20 países nas cores azul, dourado, verde, preto e branco. Não foi confirmada a data exata de chegada do aparelho ao Brasil. O preço também não foi divulgado.

As duas versões mantêm o tamanho da tela de seu antecessor S5, 5,1 polegadas, apesar de terem resolução maior, de 2.560 x 1.440 pixels, uma densidade de 577 pixels por polegada.

A câmera traseira de ambos tem 16 megapixels e tem tecnologia de estabilização de imagem, enquanto a frontal é de 5 mpx.

Seu coração está composto de um processador Exynos 7 de oito núcleos e 64 bits que é 20% mais rápido que o do Note 4, memória RAM de 3 giga e capacidade de armazenamento de 32 GB (haverá versões de 64 e 128 GB).

O Galaxy S6 introduz certas mudanças significativos para o alto padrão de telefonia da Samsung: em primeiro lugar, a mudança da cobertura plástica para uma de vidro temperado com bordas metálicas.

A empresa apresentou ainda sua plataforma de pagamentos móveis Samsung Pay, que começará a funcionar no meio do ano na Coreia do Sul e EUA. Para implantar o novo sistema, a Samsung chegou a um acordo com as operadoras Visa e MasterCard.

A Samsung fechou 2014 como líder global na categoria de smartphones (318,2 milhões, segundo a empresa de consultoria IDC), mas suas vendas só cresceram 0,6%. No último trimestre, caíram 11% – indicador negativo em comparação com os aumentos de Lenovo (54,1 %), Huawei (50,4 %) e de sua principal rival, a Apple (25,5 %). A empresa também sofre competição da novata Xiaomi no segmento de aparelhos econômicos.

A concorrência causou estragos para Samsung não só no alto padrão, onde os novos iPhones fizeram a Apple bater recordes, mas também nos segmentos mais econômicos do mercado nos quais as marcas chinesas (Lenovo, Xiaomi, ZTE e Huawei) dificultaram o caminho da empresa sul-coreana.

“É um mercado superpovoado, vocês se deram conta disso. Nós também. Nosso objetivo foi fazer os telefones mais lindos da história da Samsung e os mais avançados do mundo”, afirmou o CEO da companhia, JK Shin.

