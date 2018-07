SAN JOSE – Uma juíza dos Estados Unidos considerou que o tablet Galaxy, da Samsung Electronics, viola as patentes do Ipad, da Apple, mas ponderou que a companhia do Vale do Silício tem dificuldades em estabelecer a validade de suas propriedades intelectuais.

A juíza Lucy Koh fez as declarações durante audiência na quinta-feira nos EUA, mas ainda terá que decidir sobre o pedido da Apple de barrar a venda de alguns produtos Galaxy no mercado norte-americano.

Na quinta-feira, um tribunal proibiu temporariamente a venda da mais recente versão do tablet da Samsung na Austrália, garantindo à Apple mais uma vitória na disputa judicial entre as duas companhias, que envolve mais de 20 processos em dez países .

/ Dan Levine (REUTERS)

