Depois de toda a polêmica, saiu nesta quarta, 10, um acordo: o Google e o Ministério da Cultura da Itália anunciaram hoje uma parceria para digitalizar um milhão de livros.

As obras, impressas entre 1700 e 1868, pertencem às bibliotecas nacionais de Roma e Florença e estão em domínio público. Obras de Galileu Galilei e Kepler, por exemplo, estão no catálogo a ser digitalizado para o Google Books.

“O acordo tem um grande siginifcado político. A Itália se coloca na vanguarda desse setor, com a certeza de enriquecer consideravelmente o patrimônio cultural disponível de forma gratuita na internet”, disse Sandro Bondi, ministro da Cultura da Itália.

É o primeiro acordo firmado pelo Google e um governo desde que a empresa anunciou seu projeto de digitalização. Além de disponibilizar as obras no Google Books, a empresa dará uma cópia digitalizada para que as bilbliotecas as coloquem em qualquer outra plataforma.