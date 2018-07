SÃO PAULO – A história de sucesso do aplicativo da famosa socialite norte-americana Kim Kardashian tem surpreendido o mundo da tecnologia ao realizar uma porção de feitos incomuns na área.

O jogo Kim Kardashian: Hollywood está perto de faturar US$ 200 milhões em receita e chegou em segundo lugar entre os apps gratuitos mais baixados da loja de aplicativos da Apple – e também está disponível para Android. Embora o download seja gratuito, é possível comprar itens como peças de roupa, joias e possibilidades de melhorar a sua partida – e tudo isso custa dinheiro.

Entre as características raras de Kim Kardashian: Hollywood está o fato de ser um aplicativo de celebridade que deu certo e de ser um app voltado exclusivamente para meninas, mas especificamente entre 12 e 16 anos. Seu êxito entre este grupo sugere um filão com grande potencial para mais jogos e apps rentáveis.

O sucesso do jogo fez o preço da ação da empresa criadora, Glue Inc., subir 42%. “Pode ser o maior jogo do ano para nós,” disse à Bloomberg o presidente da empresa, Niccolo de Masi. Segundo o site de celebridades TMZ, Kim Kardashian deve ficar com US$ 85 milhões dos US$ 200 milhões arrecadados pelo game.

O objetivo do jogo é ganhar projeção no mundo das celebridades de Hollywood, o que inclui frequentar festas e seleções de elenco e driblar ações das “inimigas”. A voz de Kim, que é casada com o rapper Kanye West, oferece dicas valiosas para avançar na partida: “Sair com pessoas famosas te conseguirá mais fãs também.” O descritivo do aplicativo na loja de aplicativos explica: “Saia com e dê o fora em celebridades nas melhores festas e clubes mais bacanas! Paquere e se torne o próximo casal celebridade grande e poderoso!”

Além do app, os negócios de Kim incluem linhas de roupas, joias e cosméticos. Antes de ser casada com Kanye West, Kardashian ficou famosa por protagonizar uma sextape com um ex-namorado, o rapper Ray J. Outra atração que a catapultou para a fama foi o reality show Keeping Up With The Kardashians, do canal pago E!, que mostrou o dia-a-dia de sua família com detalhes íntimos.