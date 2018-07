Invizimals, da Sony, é uma espécie de Pokémon que usa o acessório-câmera do PSP. O objetivo do jogo é procurar pelo ambiente pequenos fantasmas, capturá-los e treiná-los para combates.

O local onde os bichos aparecem é totalmente aleatório, e o jogador precisa seguir uma espécie de sinal de detecção para encontrá-los. Depois, é só colocar um símbolo especial ao redor do bicho e capturá-lo.

O mais bacana é a forma de controle. Além dos botões, ações como soprar, tremer e até projetar sombras servem para deflagar ataques especiais.

Jogos com essa complexidade são impossíveis no DSi, o videogame portátil da Nintendo. Será que finalmente a Sony entendeu como cativar diferentes consumidores com o PSP?