O game 3D Dot Game Heroes, que será lançado pela From Software, tem tudo para ser um mega-hit. Ele mistura elementos fortes de RPG das antigas com pixel art. O resultado é no mínimo surpreendente.

Um demônio domina um reino 2D e o transforma em 3D. Algo dá errado no processo, o que mobiliza os heróis do reino em uma cruzada para desfazer o mal a destruir o demônio tridimensional.

O jeitão do jogo lembra demais Zelda do Super Nintendo misturado com Legos. 3D Dot Game Heroes será lançado para PS3 no Japão em Novembro e chega nos ocidente no final do primeiro trimestre.