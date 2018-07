Hoje, o Link visitou os escritórios da Warner Bros., na cidade de Barueri, para conferir em primeira mão o game Scribblenauts, para Nintendo DS.

Toda a ação do jogo acontece por meio da telinha sensível ao toque do DS. Para solucionar os enigmas que o game propõe, o jogador precisa criar soluções escrevendo o nome de objetos na tela. O genial é que Scribblenauts entende o que é escrito e, em 99% das vezes, faz aparecer o objeto que o jogador imaginou.

Os objetos – a até animais – precisam ser combinados de modo a criar meios para resolver os enigmas. O mais impressionante no game é a capacidade dele interpretar o que é escrito. Na versão do game que testamos, ele conseguia entender inglês, espanhol, francês e português.

Pois é, pela primeira vez um game dessa natureza será lançado 100% em português. Além de ser um promissor jogo de aventura e quebra-cabeças, Scribblenauts poderá ser usado para ampliar o vocabulário de quem joga.

A versão final do jogo chega no próximo mês ao Brasil, em lançamento simultâneo com o resto do mundo.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/aBRwzSJy9vo" width="425" height="344" wmode="transparent" /]