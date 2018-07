Rovio, a produtora finlandesa por trás do game Angry Birds que tem viciado milhões de usuários do iPhone pelo mundo, tem conversado com estúdios de Hollywood e está sendo procurada por potenciais compradores, disse seu chefe executivo .

O Angry Birds esteve na lista dos aplicativos mais vendidos da Apple em 60 países e agora está atraindo investidores sedentos por um mercado potencial de mais de um bilhão de consumidores.

Mikael Hed, o chefe executivo da Rovio, afirmou à agência Reuters que a empresa deve “muito provavelmente” receber um investimento e teve algumas ofertas de compra. Até agora a empresa sobreviveu financiada por apenas um investimento em 2005. Hed afirma já ter conversado com grandes estúdios mas até agora não chegou a um acordo.

Ele também tem a ambição de fazer do Angry Birds uma marca de entretenimento nos moldes que a Disney fez com os personagens de Toy Story. “Queremos ir além dos games”, disse Hed no modesto escritório da empresa no centro de Helsinki, capital da Finlândia. Os 23 engajados funcionários devem se mudar para um escritório maior esta semana, próximo à sede da Nokia.

Um trailer que conta a história por trás dos porquinhos verdes e maus e dos passarinhos vingadores que fazem parte do game já foi publicado no YouTube pela empresa e foi visto mais de 5 milhões de vezes.

“Os investidores estão batendo na porta”, disse Hed, negando a dar detalhes. Perguntado sobre qual seria o valor da empresa, ele afirma: “Muito mais do que qualquer um pode imaginar. Esta é uma das maiores oportunidades que temos.”

O Angry Birds — no qual os jogadores devem ajudar os passarinhos a destruir os porcos jogando ovos neles com um estilingue — mostrou o potencial dos games para celular ao ficar entre os mais vendidos, ao contrário da maior parte do jogos.

O sucesso sugere que uma união entre grandes produtoras de games e desenvolvedores de jogos para celular, há muito tempo esperada, pode estar perto de acontecer.

O chefe de operações da EA disse à Reuters que jogos para celular e para redes sociais como o Facebook estão se tornando a locomotiva da indústria de games.

As vendas de jogos para videogames estão previstas para estagnar este ao por volta de 52,3 milhões de unidades, de acordo com a consultoria iSuppli, enquanto que as vendas de celulares capazes de rodar jogos devem crescer 11%, para 1,27 bilhão.

“A quase presença universal dá aos celulares um potencial para se tornar um competidor que pode ameaçar as plataformas feitas só para games”, afirma Pamela Tufegdzic, analista da iSuppli, em um estudo recente.

A Rovio se transformou depois de Angry Birds. A versão paga do jogo, que custa US$ 0,99, foi baixada 6,5 milhões de vezes e a versão gratuita, 11 milhões. A Rovio recebe 70% do valor das vendas.

A empresa planeja lançar uma versão para celulares Palm e Android nas próximas semanas. Ela espera atingir 100 milhões de downloads nos próximos anos.

