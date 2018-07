Inspirado pelo universo dos games, artista cria obras como ‘Natureza morta com PS2’

Vida Digital

Danilo Ribeiro

A ironia de uma pintura com o título Natureza Morta com PlayStation 2 que retrata um ambiente da maioria das casas de hoje é uma das razões pelas quais o artista plástico Danilo Ribeiro, 28 anos, decidiu questionar em suas obras como os elementos dos videogames estão absorvidos na cultura contemporânea, ou pelo menos na de qualquer jovem – já não tão jovem assim – como o pintor carioca.

“É uma brincadeira. Já existia ‘natureza morta com cesto de fruta’, ‘natureza morta com peixe’, aí eu quis fazer ‘natureza morta com PlayStation 2’”, conta. “As pessoas estranham um elemento contemporâneo, mas será que antigamente as pinturas de natureza morta também provocavam essa sensação?”

Danilo, que também é professor de arte, passou a explorar o tema dos games em suas obras e criou uma série de pinturas em que faz referências a jogos famosos, que fizeram parte da sua vida. No ano passado, os quadros fizeram parte de uma exposição em São Paulo, organizada pela galeria Baró.

Há objetos mais claramente identificáveis, como o controle do Xbox 360, mas também é possível reconhecer outras referências dos games, como uma cena do jogo The Sims, a ambientação de Castelvania ou mesmo a posição de luta dos personagens Ken, de Street Fighter, e Scorpion, de Mortal Kombat, em um quadro que simula um jogo de combate entre os clássicos games de luta.

“Assim como o cinema modificou a nossa percepção, acredito que os quadros que eu estou fazendo têm uma visualidade que daqui por diante vai ser uma coisa absorvida por todo mundo, que vai se tornar um modelo, um paradigma visual”, diz, contando que se inspirou também pelas ideias do pintor norte-americano Edward Hopper (1882- 1967), de usar enquadramentos do cinema em suas pinturas.

Na maioria dos quadros, o próprio Danilo serve de modelo para retratar cenas e ângulos muito presentes nos jogos, como se ele mesmo estivesse dentro dos games de que gosta. “É como realizar um sonho de criança, essa coisa de querer entrar no universo do Mario, de Zelda. Coloco a minha imagem dentro desses mundos”, diz. Ele conta que já gostava de desenhar na infância e as capas dos games, sempre com suas ilustrações exageradas, foram suas primeiras referências artísticas.

Em cada quadro, Danilo quis representar gêneros de games diferentes. Os títulos das obras revelam do que se tratam: jogos de luta, de tiro em primeira pessoa, simuladores ou games com planos em duas dimensões. Como uma metalinguagem, Danilo usa os elementos desses gêneros para criar uma imagem em que os jogadores estão imersos dentro dos jogos com que interagem.

Quase todas as pinturas da série foram vendidas, o que ajudou, particularmente, a realizar um outro sonho de adolescente: jogar o remake de Resident Evil, um de seus favoritos. “Depois de oito anos, comprei um Wii só para jogar esse jogo.”

Telas. Obras da série Iconografias do Videogame

Lateral Progression (2010)

Survival Horror Game (2010)

Street Fighter vs Mortal Kombat (2010)

Sim Painting (2010)

Side Scrolling (2011)

Sand Box Game (2011)

Natureza Morta com Playstation 2 (2008)

First Person Shooter Game (2009)

—-

Leia mais:

• +1 Tentativa

• Link no papel – 04/07/2011