Durante a GDC, alguns desenvolvedores afirmaram que já têm o kit de desenvolvimento do portátil sucessor do Nintendo DS em mãos. O rumor, divulgado pelo blogueiro Raymond Padilla, parece que é mesmo sólido. Os primeiros games do sistema estariam prontos até o final do ano, tempo perfeito para o anúncio do aparelho na E3 de 2010.

A estratégia da Nintendo faz muito sentido no mercado competitivo dos portáteis. Apesar de ainda estar no topo do mercado, a Nintendo tem enfrentado vendas cada vez menores por causa do avanço do iPhone, da plataforma Android e do PSP.

Ao falar do novo portátil no último momento possível, a Nintendo evitaria uma reação dos concorrentes, tendo tempo de conquistar mercado e ficar isolada no topo.

Pelas informações confirmadas por várias fontes do blogueiro, o novo DS teria o mesmo poder computacional do GameCube e seria de fácil programação, como era o GameCube e como é o Wii.

A arquitetura interna do GameCube permite que os desenvolvedores concentrem seus esforços na criação de jogos, não na programação. A plataforma de desenvolvimento é simples de usar, usa linguagem de programação acessível e tanto o chip gráfico, produzido pela Ati, quanto a CPU são simples de domar.

No novo DS, as duas telas do portátil seriam grandes, de alta resolução e estariam muito mais próximas entre si, permitindo que os jogos as utilizassem em uníssono. Hoje, os jogos que tentam fazer uso do recurso no DS perdem uma área de tela considerável.

A Nintendo não confirmou os rumores, mas é fato que o DS já começou uma forte curva descendente de vendas. Um novo aparelho, com capacidades multimídia avançadas e poder de processamento respeitável seria ideal para a empresa fisgar novos jogadores, especialmente aqueles que já tiveram o DS mas o abandonaram pela falta de versatilidade.

A decisão de utilizar o GameCube como plataforma também é muito acertada. O console foi tremendamente injustiçado. Dentro da sua geração, concorrendo com o Xbox e o PlayStation 2, foi o hardware mais avançado do mercado. Mas as poucas vendas acabaram com ele cedo demais, dando espaço para o desenvolvimento do Wii.

O cruel do suposto lançamento do DS 2 no final do ano é que quem comprar um DSi hoje, ou um DSi XL ( o modelo com tela maior, que saiu no Japão no final de 2009 e nem foi lançado no mercado americano) vai ficar com um portátil desatualizado nas mãos.

É bom lembrar que há algum tempo surgiu um rumor que o novo DS teria conectividade constante, mais ou menos como o e-reader Kindle, da Amazon. O rumor foi negado pelo presidente da Nintendo, Satoru Iwata. Mas a Nintendo é famosa por jamais adimitir um rumor, mesmo que ele seja sólido.

Se vier mesmo com conectividade, o novo DS seria uma ameaça real ao iPad, pelo menos no campos dos jogos. O hardware do iPad/iPod Touch/iPhone é bastante poderoso, mas não tem chance contra o poder do GameCube.

Mas, até aí, o PSP sempre foi várias vezes mais poderoso que o DS, mas acabou ficando para trás na guerra do jogo portátil.