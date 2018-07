Seth Schiesel, para o The New York Times

Quando terminei de ver Scott Pilgrim Contra o Mundo, filme baseado nos quadrinhos de Bryan Lee O’Malley, levei as mãos à cabeça. Ao longo de duas horas, eu esperei que algum tipo de inteligência consistente catapultasse essa história de um amor jovem na cena indie de Toronto à categoria de absurdo profundo. Mas ficou só no absurdo.

Mas sou assim, crítico do videogame. Quase não vou ao cinema e não tenho ideia alguma sobre os filmes que fazem sucesso.

O crítico de cinema do New York Times A.O.Scott, definiu Scott Pilgrim como “o melhor filme de videogame já feito”. Se isso for verdade, eu fico até um pouco deprimido. Achei o filme chato, forçado e tão emocionante quanto uma bota. Mas isso não quer dizer que ele não seja interessante.

Resumindo, Scott Pilgrim é um magrelo desempregado de 22 anos que toca baixo numa banda de rock do bairro e vive num apartamento de porão com um colega gay – ele mesmo, não é. No começo da história, ele está namora uma garota de 17 anos de uma escola católica vizinha. Mas logo depois ele começa a paquerar uma jovem chamada Ramona, moderninha de cabelo rosa-choque. O gancho do filme é que, para conquistá-la, ele precisa derrotar sete ex-namorados dela, num combate mortal.

Ou Mortal Kombat? O truque visual do filme é que cada luta do nosso herói – contra o indiano e seu grupo de meninas demoníacas lançando bolas de fogo, o ex-astro do skate, o belo garoto vegetariano, a lésbica troncuda, os DJs gêmeos japoneses e finalmente o promotor de música dos Evil Overlords – reproduz o estilo dos velhos games de luta.

O filme na maior parte é realista. Mas, repentinamente, Scott e os ex-namorados de Ramona estão se jogando contra as paredes, saltando em golpes kung fu e brandindo espadas mágicas. À medida que cada inimigo é despachado, uma chuva de moedas traz a realidade de volta.

Nada disso faz sentido, e teria sido bom se tivessem pensado no público adulto e dessem alguma dica para entender esse tipo de piada. Em outras palavras, funcionaria melhor se o filme debochasse dele próprio ou do impacto dos games na sociedade.

De fato, games há muito tempo se tornaram refúgio para pessoas socialmente desajeitadas. Eles tornam a pessoa mais poderosa, projetando sua consciência para mundos onde ela consegue fazer coisas que, do contrário, seriam impossíveis – como, talvez, marcar um encontro com a garota dos seus sonhos. Mas, o único jeito de Scott encantar Ramona é se envolver em batalhas de mentira?

O filme também falha num ponto em que os melhores videogames atuais têm êxito: criar vínculo emocional.

Os grandes desenvolvedores de jogos sabem que, embora a ação biomecânica de um jogo possa ser seu elemento mais importante, essa ação tem pouca ressonância se o jogador não for levado a se envolver com os personagens e o cenário que o envolve. Scott Pilgrim nunca apresenta o protagonista como uma figura simpática – e não explica porque Ramona vale a pena de ser conquistada, além do seu cabelo rosa-choque.

Sinceramente, contudo, os velhos games que o filme evoca sofrem do mesmo problema. Os jogos do Mario nunca explicaram porque ele quer tanto salvar a Princesa, nem nunca soubemos porque Pac-Man estava faminto e à caça de fantasmas. O sapo de Frogger nunca disse porque era preciso cruzar a estrada ou o rio.

Mas antigamente ninguém se preocupava com o enredo e a caracterização nos videogames. Hoje sim. Essa é uma das razões pelas quais o jogo retrô e brega Scott Pilgrim, que pode ser baixado, lançado tanto nas redes do PlayStation quanto do Xbox, não teria nenhum mercado se não o filme ao qual está associado não existisse.

Para mim, Scott Pilgrim está 25 anos atrasado. Grandes criadores de games aprenderam muito com a narrativa cinematográfica vernacular, e devem muito a ela. Talvez seja hora de os produtores de filmes de videogame saírem do atraso. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO