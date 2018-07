Na conferência desta terça-feira, 15, da Electronic Entertainment Expo (E3), a maior feira de videogame do mundo, foi a Nintendo que apresentou suas novidades. A empresa japonesa confirmou os jogos Zelda Skyward Sword, Mario Mix Sports, Metroid Other M para Wii e revelou o novo console portátil 3D, o Nintendo 3DS — primeiro a incorporar a tecnologia de imagens em três dimensões.

A primeira aposta apresentada pela Nintendo foi o game The Legend of Zelda: Skyward Sword, para Wii. Ele tem uma interface semelhante à do jogo Twilight Princess e apresenta um novo sistema de controle, que utiliza o Motion Plus, um periférico do controle do Wii, para movimentar a espada do personagem Link e o Nunchuck — outro periférico, com botão direcional — para o escudo.

Participantes experimentam The Legends of Zelda. FOTO:Phil McCarten/REUTERS

Link, a estrela dos games Zelda, ganhou novas habilidades, como um besouro controlado a distância que é utilizado para coletar objetos distantes e um chicote. O jogo ainda terá um menu dinâmico, semelhante a um relógio. Segundo o criador, Shigeru Miyamoto, a nova saga de The Legend of Zelda será lançada em em 2011.

O encanador bigodudo Mario retorna ao Wii com um jogo esportivo, Mario Sports Mix, segundo o executivo Reggie Fils-Aime, o game terá a participação dos personagens da turma da Nintendo (Peach, Luigi, Bowser), e será possível disputar partidas de vôlei, hóquei e basquete com eles. Mario Sports Mix também estará disponível para 2011.

A outra novidade que deixou muitos saudositas ansiosos foi o relançamento do jogo de tiro Golden Eye 007 para o Wii. O título fez um sucesso estrondoso no console Nintendo 64, em 1996, e agora retorna para o console da nova geração da Nintendo. A golden gun (revólver de ouro, uma das armas do jogo), o modo multiplayer, e o cenário Facility Stage voltam a figurar no 007 do Wii.

Seguindo o saudosismo, a Nintendo apresentou o trailer de Donkey Kong Country Returns, jogo de plataforma 2D que fez sucesso no console de 16 bits, o Super Nintendo, e agora volta ao Wii redesenhado e com uma nova aventura para os macacos Diddy Kong e o gorilão Donkey Kong.

Além destes jogos, a empresa japonesa apresentou Wii Party, que é um jogo com mais de 70 minigames de tabuleiro, que lembra a série Mario Party, e também estão Kirby EpicYarn, Metroid: Other M e Just Dance 2.

3DS chega ao mundo

O presidente da Nintendo para a América, Reggie Fils-Aime explicou os avanços da tecnologia 3D. O custo da tecnologia, a falta de jogos e o uso dos óculos ainda são um problema para a massificação do 3D. É assim que ele explica a necessidade de lançamento do portátil Nintendo 3DS — e não para um console tradicional, como o Wii –, pois o DS é um equipamento 3D que não precisa do uso de óculos e nem de periféricos. Logo depois, Satoru Iwada, presidente mundial da Nintendo, apresentou ao público o portátil e disse que é o primeiro videogame com 100% tecnologia 3D no mundo.

O 3DS é semelhante ao DSi, ele tem duas telas, porém, a tela superior é um pouco maior. A parte superior será na cor preta, com duas caixinhas de som e ainda há uma câmera frontal. A parte inferior ganha um controle analógico e a tela é sensível ao toque. Ao lado da tela superior, há um botão touch que controla a profundidade da imagem – o quão 3D você quer que o 3D seja. Essa função ajuda o usuário ajustar a melhor imagem de acordo com seu ponto de vista.Na tampa do aparelho, está localizada uma câmera com duas lentes para tirar fotos em 3D. Além disso, o 3DS ganha sensor de movimentos e os gráficos estão melhorados.

A outra façanha do equipamento é que o 3DS tem acesso Wi-Fi e pode se comunicar com outros equipamentos eletrônicos que estiverem na rede sem fio. Segundo a Nintendo, o portátil fará atualização automática de novos conteúdos, rankings, estágios e sem a cobrança de taxas. As atualizações são feitas enquanto o 3DS estiver no modo sleep.

Satoru Iwata, presidente da Nintendo, apresenta o portátil 3Ds. FOTO:Phil McCarten/REUTERS

Até o momento foram confirmadas que 21 produtoras estão se dedicando a produzir jogos exclusivos para a nova plataforma da empresa japonesa.

Também foi uma surpresa o anúncio do primeiro game resultado do estúdio Project Sora, criado por Masahiro Sakurai, designer de games responsável pela série Super Smash Bros. e Kirby. Trata-se do jogo Kid Icarus Uprising, que levou dois anos para ficar pronto.

Confira a lista de jogos exclusivos previstos para o portátil Nintendo 3DS:

Activision

• DJ Hero 3D

AQ Interactive

• Atlus Shin Megami Tensei

• Shin Megami Tensei: Persona

• Shin Megami Tensei: Devil Survivor

Capcom

• Resident Evil Revelations

• Super Street Fighter IV 3D Edition (nome provisório)

EA

• EA FIFA Soccer

• Madden NFL

• The Sims 3

Gameloft

• Asphalt DS

Harmonix

• Music Game

Hudson Soft

• Bomberman (série)

• Deca Sports (série)

• Kororinpa (série)

Konami

• Baseball (série)

• Contra (série)

• Frogger (série)

• Hideo Kojima’s Metal Gear Solid Snake Eater 3D “The Naked Sample”

• Pro Evolution Soccer/Winning Eleven (série)

Level-5

• Professor Layton and the Mask of Miracle (nome provisório)

Majesco Entertainment

• BloodRayne: The Shroud

• A Boy and His Blob

• Face Racers: Photo Finish

• Lion’s Pride: Adventures on the Serengeti

• Martha Stewart

• WonderWorld Amusement Park

Marvelous

• Bokujyoumonogatari 3D (nome provisório)

Namco

• Dragon Ball (série)

• Gundam (série)

• Pac-Man & Galaga (nome provisório)

• Ridge Racer (nome provisório)

• Super Robot (série)

Nintendo

• Animal Crossing Kid Icarus: Uprising

• Mario Kart

• Nintendogs + cats

• Paper Mario

• PilotWings Resort

• Star Fox 64 3D

• Steel Diver

Rocket

• Crash-City GP

• VS-robo

Sega

• Sonic (nome provisório)

• Super Monkey Ball (nome provisório)

Square Enix

• CODENAME: Chocobo Racing

• 3D Dragon Quest (série)

• Final Fantasy (série)

• Kingdom Hearts (série)

Take-Two Interactive

• Carnival Games (série)

Tecmo Koei

• Dead or Alive 3D (nome provisório)

• Dynasty Warriors (nome provisório)

• Ninja Gaiden (nome provisório)

• Samurai Warriors 3D (nome provisório)

TOMY

• Lovely Lisa 3D

• Naruto Shippuden Action

THQ

• De Blob 2

• Kung Fu Panda

• Kaboom of Doom

• Marvel Super Hero Squad

• Infinity Gauntlet

• The Penguins of Madagascar

• Puss N Boots

• Saints Row: Drive-By

Ubisoft

• Assassin’s Creed

• Lost Legacy

• Battle of Giants: Dinosaur Strike

• Driver Renegade Hollywood 61 (nome provisório)

• Tom Clancy’s Ghost Recon

• Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory

Warner Bros

• Batman (série)

• LEGO (série)

(Por Cido Coelho)