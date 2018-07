David Cruz entrou para a organização da Campus Party antes da segunda edição em 2008. Este ano ele foi o curador da área de Desenvolvimento, que terá eventos para quem se interessa por programação de software e de games. As plataformas móveis para tablets e smartphones estão em alta e serão destaque entre as palestras sobre desenvolvimento de jogos e aplicativos para iOS (sistema usado no iPhone, no iPod Touch e no iPad), para Android (sistema do Google usado em smartphones e tablets) e para Windows Phone 7 (o sistema da Microsoft para smartphones, que ainda não desembarcou oficialmente no Brasil). O desenvolvimento de games tamém continua sendo um dos temas principais dessa área, mas também haverá discussões sobre HTML5, a linguagem de programação gráfica que pode substituir o Flash no futuro.

Como serão os eventos da área de desenvolvimento?

A gente tenta manter a atenção nos trendings do ano. Outras edições da Campus Party tiveram uma demanda grande por jogos. Nesta edição a gente manteve os games e aproveitou para trazer outros temas relevantes também como mobilidade. Em 2010 a gente já havia falado sobre a plataforma iOS, e esse ano a gente está trazendo a plataforma Android e desenvolvimento para jogos para Windows Phone 7. Mesmo que não tenha sido lançado no Brasil, é uma plataforma boa e prepara os desenvolvedores para quando o produto chegar. Tem também geolocalização e HTML 5. Estamos trazendo o Andrew Andrade, que é um cara super top no tema, ele vai fazer uma introdução e um hands-on para mostrar como aplicar, mostrar os diferenciais do HTML5 e trazer a discussão se o formato vai substituir o Flash ou não.

E como fazer o público leigo também participar dessa dicussão?

A gente tenta ponderar o que é introdutório, o que é hands-on, o que é prática de desenvolvimento. Tentamos ponderar: nem muito pesado, técnico. Mas também nem muito bê-a-bá de introdução. A ideia é soltar o tema e o campuseiro aproveitar o tempo ali para ele se relacionar, interagir com os palestrantes. Juntar quem sabe e quem não sabe. Essa interação é a chave da Campus Party.

O que a Campus Party vai ter de melhor? E o que ainda pode ser melhorado para as próximas?

As áreas que mais chamam a atenção são as de games, modding e simulação, porque é a hora de se divertir. Mas eu gosto mesmo é da área de modding, o que o pessoal faz com computadores é fantástico. O ponto ruim é o barulho, que atrapalha um pouco o desempenho dos participantes, dos palestrantes. É difícil melhorar porque é uma arena, mas se fosse uma sala fechada não seria Campus Party.