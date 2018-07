Google anuncia lançamento de página específica para games em sua rede social; Angry Birds está entre os títulos anunciados

SÃO FRANCISCO – É verdade. Depois de especulações, garimpos pelos códigos da rede social e vazamentos de páginas de ajuda, o Google confirmou que sua rede social contará com games. A nova página do Google+ permitirá que usuários acessem jogos de desenvolvedores parceiros e acompanhem as atualizações de seus amigos sobre games.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo um post no blog oficial da empresa, a ideia é que os jogos não “poluam” o stream de atualizações da rede social e que os usuários apenas interajam com eles quando quiserem. Por isso, uma página foi criada especificamente para abrigar atualizações, convites e interações de aplicativos de games.

Inicialmente, o Google irá oferecer 16 games de desenvolvedores parceiros. Entre eles: Angry Birds, Bejeweled, Poker da Zunga, Bubble Island e Sudoku. O lançamento de mais jogos será feito gradualmente e desenvolvedores parceiros podem criar games para a rede social.

A chegada dos games sociais ao Google Plus é um grande passo na tentativa de competição com o Facebook, pois os jogos já provaram estar entre as funcionalidades mais populares da maior rede social do mundo.

O Google lançou sua rede social em junho, conseguindo mais de 10 milhões de usuários apenas nas duas primeiras semanas. Rede sociais se tornaram a prioridade máxima do Google quando este viu sua posição de principal porta de entrada para a informação virtual ameaçada por sites como Facebook e Twitter, onde os usuários gastam cada vez mais tempo.

O Google informou que pretende tornar a função de games disponível para todos os usuários do Plus “em breve”.

/ com informações da REUTERS