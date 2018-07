Exposição no Rio de Janeiro reúne projetos inéditos, como jogos em que não há adversários nem ganhadores

SÃO PAULO – Ao mesmo tempo em que o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York abre espaço para games no seu acervo, acontece no Rio de Janeiro a terceira edição da FILE Games Rio, outra ação com a intenção de trazer os games para o espaço antes ocupado por pinturas, e esculturas. O objetivo é instigar as pessoas a refletir na interseção entre o universo do jogos e as artes visuais.

O game Xilo, desenvolvido por brasileiros, é um das obras apresentadas no FILE. FOTO: Divulgação

Neste ano a exposição leva o nome de Game Lover, um trocadilho com a palavra game over. Pelos andares do Oi Futuro Flamengo os visitantes poderão não só contemplar as obras, mas jogar de maneira livre os jogos com propostas pouco usuais, seja em tablets, computadores ou no Playstation, além de interagir com instalações e animações.

“Os games que estão na pauta da arte contemporânea não são convencionais, eles estão questionando e construindo novos parâmetros”, explica Alberto Saraiva, curador de Artes Visuais do Oi Futuro. Entre os principais questionamentos levantados pelos jogos selecionados pela curadoria está a quebra da necessidade um objetivo: games em que não se perde ou ganha, onde não existem bem ou mal. “Como na vida, jogar é mais legal que ganhar ou perder”, diz Saraiva.

Nesta categoria o maior exemplo é o título Journey, feito pela thatgamecompany, responsável pelo game Flow (um dos selecionados para o acervo do Moma). Aqui seu personagem acorda no meio do deserto e teoricamente precisa alcançar o topo da montanha, mas não se trata de uma jornada determinada. É um jogo sem adversários, mesmo quando jogado online com mais pessoas, procurando valorizar o lado estético e lúdico na interação com o ambiente.

Para Paula Perissingtto, uma das organizadoras da exposição, os games passam por processo de legitimação enquanto arte. Para ela, a ação do Moma de Nova Iorque foi um passo importante, mas os games como expressão artísticas ainda divide opiniões. “Nem todo game é arte. Para o FILE levantamos trabalhos que fazem uso da linguagem mais poética, trabalhos alternativos”, explica a organizadora.

Serviço:

File Games Rio

Quando: 26/3 a 28/4; terça a domingo, das 11h às 20h

Onde: Oi Futuro Flamengo – Rua Dois de Dezembro

Quanto: Entrada Franca