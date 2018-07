No ano de 2010, 64 milhões de pessoas jogarão um game móvel pelo menos uma vez por mês. Segundo uma estimativa da consultoria eMarketer, esse número deve crescer para quase 95 milhões de pessoas em apenas quatro anos, muito por causa da popularização dos smartphones.

A pesquisa prevê que esses jogos estarão na mão de um em cada cinco norte-americanos, principalmente por conta dos aplicativos para celulares, que hoje representam 42% do total dos lucros com games móveis.

O instituto de pesquisas estima que a renda desse negócio atinja os US$ 850 milhões, com grande parte do bolo chegando por meio dos downloads pagos. Em 2014, os lucros saltariam para US1,5 bilhão.

Hoje, as plataformas móveis são responsáveis por apenas 4% do dinheiro que essa indústria ganha, por ano, nos Estados Unidos.