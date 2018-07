O efeito iPad chegou e o Kindle, que queria ser apenas um e-reader, lançou os seus primeiros aplicativos. Em janeiro, a Amazon abriu o aparelho para desenvolvedores e aventou a possibilidade de lançar a sua própria App Store. Isso ainda não aconteceu, mas dois games, limitados por causa da tela de tinta eletrônica, já estão disponíveis para download.

Ambos são variações de passatempos de palavras cruzadas e poderiam ser encontrados, de graça, em qualquer smartphone. O Every Word mostra seis ou sete letras embaralhadas e pede que você forme quanta palavras conseguir com elas.

“Veja quantas palavras que você pode fazer a partir de 60 peças com letras. Elas são adicionadas à sua linha de cada vez que você vai estar constantemente trabalhando com um novo conjunto de cartas. Depois de enviar uma palavra, as letras utilizadas serão removidas e novas serão adicionadas”, diz a descrição do outro produto, o Shuffled Row.

Every Word e Shuffled Row (Imagem: Reprodução)

Os dois são gratuitos. Se fossem pagos, os desenvolvedores ficariam com 70% do bolo.