Nada de PSP, muito menos de Nintendo DS. A plataforma portátil de games que mais cresce, há tempos, é o multitarefa iPhone. Da mesma maneira que descobriu que as pessoas pagariam (pouco) por mp3s se pudessem baixá-los de maneira segura, a Apple aposta desde o começo da App Store no potencial explosivo do negócio de games. Antes restritos aos fãs de consoles, os jogos agora estão na mão de qualquer pessoa com um smartphone . E eles geram, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela consultoria Flurry, nada menos que US$ 500 milhões anuais.

Se você não acredita que os portáteis dedicados estão em risco, saca só o crescimento do iPhone de um ano para o outro:

Games são os aplicativos mais baixados na loja da empresa e, diz a pesquisa, cresceram US$ 385 milhões em sua receita em apenas um ano. Isso representa nada menos que 37% da receita total da App Store, que tem lucro estimado de US$ 1,36 bilhão. O celular já conta com 30 mil games em sua loja, número que não para de crescer.

Comparado ao total gerado pelos games portáteis, a plataforma iPhone/iPod já representa 5% do total nos Estados Unidos. Acha pouco? É que a pesquisa da Flurry separou os jogos eletrônicos em três categorias: consoles, portáteis e Apple. E olha como a cor verdinha subiu de 2008 para 2009:

E você, ainda precisa de um portátil?