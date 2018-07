Durante toda esta semana (de 28 de fevereiro a 4 de março), profissionais do mercado de games estarão reunidos em um evento que promete antecipar o que veremos nos jogos lançados daqui a um ou dois anos. A Game Developers Conference (GDC), que acontece em São Francisco, Califórnia, vai contar com mais de 450 sessões, entre palestras, tutoriais e painéis explicativos.

Diferente da E3, feira que acontece no meio do ano e é considerada o maior evento de games do mundo, o objetivo da GDC não é apresentar grandes lançamentos de títulos e produtos e seu foco não fica restrito a jogos de console. A ideia é mais discutir o que está sendo produzido hoje na área e ditar tendências. O mercado de games sociais, por exemplo, terá destaque na programação e uma das grandes apostas é que empresas fabricantes de console ensinem e incentivem os desenvolvedores a utilizarem esses aparelhos como uma forma de o usuário interagir com o computador.

A Sony já tem uma palestra anunciada sobre o tema: John McCutchan, chefe de sistemas de jogos e suporte ao desenvolvedor da empresa, falará na quarta-feira, às 20hs (horário de Brasília), sobre o novo projeto Move Server, que permite que desenvolvedores criem aplicativos que usem o Move.

A palestra mais aguardada dessa edição, a 25ª do evento, será feita por Satoru Iwata, presidente-executivo da Nintendo, que já foi o convidado principal em três GDCs anteriores. Na quarta-feira, às 14hs, ele vai, a partir de sua trajetória na empresa, fazer um panorama dos últimos 25 anos da história dos videogames e dizer quais suas expectativas para o futuro dos games.

Dentro os lançamentos esperados, está a nova versão do motor gráfico Unreal Engine 3, produzido pela Epic Games e usado no desenvolvimento de títulos como Gears of War.

Dentro da GDC do ano passado, também no Moscone Center, em São Francisco. FOTO: divulgação/Flickr

Programação

Veja quais são as principais palestras da GDC 2011:

Mark Skaggs, da Zynga: a importância de CittyVille no processo de criação de jogos socias, que vem mudando dentro da empresa desde o lançamento de FarmVille. Segunda-feira, 28, às 6h45.

Peter Vesterbacka, da Rovio’s, estúdio responsável por Angry Birds: os planos para a franquia de jogo mais popular no iPhone. Segunda-feira, 28, às 20hs.

Satoru Iwata, presidente-executivo da Nintendo: os últimos 25 anos da história dos videogames e perspectivas para o futuro. Quarta-feira, 2, às 14hs.

Hideki Konno, da Nintendo e diretor de Super Mario Kart: o processo de desenvolvimento para Nintendo 3DS. Quarta-feira, 2, às 18h30.

John McCutchan, da Sony: como criar aplicativos que usem o console Move direto do PC. Quarta-feira, 2, às 2ohs.

David Cage, criador do jogo Heavy Rain: o processo de criação de algumas das cenas do game, que foi todo pensado para ter “histórias interativas, envolvimento emocional e ações contextuais”. Quarta-feira, 2, às 21h30.

Cliff Bleszinski, da Epic Games e um dos criadores de Gears of War: panorama sobre o mercado de games e perspectivas para o futuro, a importância do branding e da divulgação para o sucesso de um título e dicas para o desenvolvimento de jogos. Quinta-feira, 3, às 18h30.

Premiação

Game Developers Choice Awards chega à sua 11ª edição no dia 2, quando serão premiados os melhores jogos lançados em 2010. Os vencedores nas 13 categorias serão escolhidos por participantes do site Gamasutra.

Red Dead Redemption (Rockstar San Diego), Mass Effect 2 (BioWare), Call of Duty: Black Ops (Treyarch), Limbo (Playdead) e Assassin’s Creed: Brotherhood (Ubisoft Montreal) são os indicados a Jogo do Ano.