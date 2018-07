Corte do preço do Nintendo 3DS mostra o desafio enfrentado pelos consoles portáteis

Brian Crecente*, para o The New York Times

Só na vitrine. Nintendo foi prejudicada por preço alto e fraca oferta de jogos. FOTO: Damian Dovarganes/AP – 15/06/2010

O drástico e surpreendente corte no preço do videogame portátil Nintendo 3DS nos EUA trouxe muita inquietação não apenas à última grande empresa mundial dedicada ao desenvolvimento de consoles mas também à própria ideia dos videogames portáteis. Enquanto os fãs da Nintendo se preocupam com o impacto que o corte de quase um terço no preço de um dispositivo tão novo terá sobre a empresa, outros temem a possibilidade de o fracasso inicial do 3DS ser um indício de mudanças na forma com a qual os consumidores encaram os jogos portáteis.

Será que dispositivos portáteis dedicados a jogos podem obter sucesso quando sua concorrência inclui o iPhone, da Apple, e aparelhos semelhantes que oferecem um fluxo contínuo de jogos de razoável qualidade e que custam menos do que uma xícara de café?

Em 28 de julho, cinco meses após o lançamento do portátil que vendeu aproximadamente 900 mil unidades, a Nintendo anunciou que o preço do 3DS seria cortado de US$ 250 para US$ 170. Aqueles que já adquiriram o sistema foram informados que receberiam 20 jogos gratuitos pela internet até o fim do ano para compensar pelo corte no preço.

Mas nenhuma das pessoas com quem conversei disse achar que o preço foi o único motivo responsável pelo extremamente frustrante lançamento do 3DS.

“Não acho que o preço tenha sido um problema”, disse Jesse Divnich, analista da Electronic Entertainment Design and Research (EEDAR). “A culpa foi de outros fatores, como o poder de atração dos títulos do acervo inicial de jogos.” Já o analista Michael Pachter, da Wedbush Securities, acha que o preço foi o principal motivo para as fracas vendas, mas destacou também os títulos fracos lançado pela empresa. “Acho que uma redução no preço vai ajudar bastante, mas o lançamento de jogos atraentes será ainda mais importante”.

Até a Nintendo se mostra um pouco tímida ao responsabilizar inteiramente o preço pelas vendas frustrantes do lançamento. Charlie Scibetta, da Nintendo nos EUA, diz que a empresa espera que o corte no preço possa “remover quaisquer obstáculos que possam ter impedido as pessoas de comprar um Nintendo 3DS”. Mas ele destaca também que a Nintendo está “analisando nosso acervo de excelentes títulos e a maneira de motivar as pessoas a comprar o portátil”.

“Nosso acervo de jogos está sempre aumentando, e o 3DS conta com um apoio por parte dos demais desenvolvedores de jogos como há muito não se vê em relação aos sistemas da história da Nintendo”, disse ele. “Basta dar uma olhada nos jogos já disponíveis e naqueles que serão lançados para se ter uma ideia da altíssima qualidade do material que chegará ao console.”

Novo momento. Outro problema enfrentado pelo 3DS é o fato de ele servir a um propósito bastante específico numa época em que as pessoas tendem a esperar mais de seus dispositivos eletrônicos. Os celulares se tornaram o aparelho preferido de muitos adeptos da tecnologia, servindo não apenas como maneira de se manter em contato, mas também como agenda, telefone, tocador de músicas, dispositivo de trabalho e até para jogar games.

Parece-me que o principal desafio enfrentado pelo 3DS não está em convencer o consumidor de que o aparelho vale o preço, e sim que o aparelho vale o espaço ocupado no bolso, pasta ou mochila do usuário. E esse é o desafio que todos os dispositivos portáteis dedicados aos jogos vão enfrentar agora e no futuro.

O jornalista Russ Frushtick, que cobre o setor dos games para a MTV, diz que o problema não está no preço dos jogos – e sim no fato de que ninguém quer carregar outro dispositivo. “Tenho a impressão de que os videogames portáteis não vão a parte alguma, aproximando-se cada vez mais da extinção”, disse.

Divnich discorda. “Escrevam o que eu digo: os consumidores estão sempre dispostos a pagar um preço alto pelo conteúdo de alta qualidade, e a ascensão dos jogos de US$ 0,99 para celulares pouco fez para contrariar essa teoria”, disse ele. “Tudo que a Apple fez foi mostrar que existe um mercado substancial para o entretenimento interativo de ambições mais reduzidas. Não tenho dúvida que a Apple – e o Google – vão um dia oferecer uma tecnologia que ofereça entretenimento interativo em maior profundidade a preços mais altos, mas isso não muda minha teoria de que, independentemente da tecnologia, os consumidores vão pagar caro pelo conteúdo de alta qualidade.” Por motivos semelhantes, a Nintendo continua confiante no sucesso do 3DS.

“Nada pode se comparar à experiência profunda e envolvente proporcionada por sistemas dedicados aos jogos eletrônicos como o Nintendo 3DS”, disse Scibetta. “Além disso, os sistemas da Nintendo são os únicos em que o jogador pode se divertir com personagens consagrados e franquias como Mario, Donkey Kong e Zelda.”

Concorrência. A viabilidade dos dispositivos eletrônicos dedicados aos jogos e o preço relativamente alto dos títulos compatíveis com eles devem ser problemas que a Sony também enfrenta enquanto prepara o lançamento do seu portátil PlayStation Vita, de US$ 250.

Mas enquanto o Nintendo 3DS conta com o diferencial de exibir imagens em 3D sem exigir o uso de óculos especiais, o principal atrativo do Vita tem apelo mais específico. O Vita foi projetado para ser um poderoso videogame portátil que apresente todas as funcionalidades, controles e botões que os jogadores esperam encontrar nos melhores e mais novos games.

Trata-se do tipo de dispositivo que pode obter sucesso diante de concorrentes como os aparelhos equipados com os sistemas Apple e Android, pois assume sua natureza dedicada a uma função específica e busca proporcionar na telinha uma experiência mais próxima àquela dos jogos tradicionais dos sistemas caseiros. Para os adeptos dos jogos mais sérios, isso pode ser motivo suficiente para andar por aí com um Vita mesmo que já tenham no bolso um celular que lhes permita jogar títulos rápidos e casuais.

O analista Michael Pachter também acredita no sucesso do 3DS e do Vita, apesar de talvez esse sucesso não chegar às proporções imaginadas por Nintendo e Sony. “Tenho a impressão de que ‘fadados a desaparecer’ seja um prognóstico muito exagerado”, respondeu Pachter quando perguntei a ele se os dispositivos portáteis dedicados aos jogos estariam com os dias contados. “Acho que o público desses portáteis será um nicho considerável, e por isso acredito muito na sua sobrevivência.”

No Brasil, 3DS custa R$1.200

O valor oficial do 3DS no Brasil não foi afetado pela recente redução de preço nos Estados Unidos. No País, onde começou a ser vendido há um mês, o portátil da Nintendo custa R$ 1,2 mil (equivalente a US$ 755). Os consumidores que adquiriram o console têm até 12/8 para se cadastrar na Nintendo eShop e receber 20 jogos gratuitamente.

* Brian Crecente é editor do Kotaku.com

/TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

