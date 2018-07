A indústria de games rendeu US$ 5 bilhões à economia americana no ano passado. O número vem de um relatório da Entertainment Software Association (ESA), que diz que o setor é um dos responsáveis por alavancar a economia em tempos de crise – mesmo não sendo imune à recessão.

Compradores no dia do lançamento do Beatles Rock Band

Segundo o levantamento, a indústria de software de entretenimento registrou cresceu mais de 10% entre 2005 e 2009, superando a taxa de crescimento da própria economia americana. No total, esse setor nos EUA emprega direta e indiretamente mais de 120 mil pessoas.

“As empresas de computação e games foram responsáveis por uma importante contribuição na economia da nossa nação por estimular as inovações tecnológicas e expandir o impacto dos games no nosso dia-a-dia”, disse Michael D. Gallagher, presidente da ESA.