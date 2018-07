A indústria de games sociais está se preparando para uma nova onda de aquisições e consolidação no próximo ano. Entre os alvos potenciais estão empresas como Zynga e Crowdstar, diante do anseio de gigantes da internet como Google e impérios da mídia como News Corp e Viacom de buscar novos mercados, segundo executivos da indústria e analistas.

O segmento de games online continua a crescer num ritmo de dois dígitos e um número crescente de empresas com esperança de ampliar a presença na web tem começado a olhar com mais seriedade para grandes empresas do setor de games sociais.

“A verdade é que todo mundo está falando com todo mundo, cada potencial comprador está provavelmente falando com toda empresa de games sociais”, disse Tim Chang, chefe da Norwest Venture Partners, que investiu na Playdom.

A Microsoft poderia comprar uma companhia de games sociais para fortalecer o serviço online de seu console Xbox e uma empresa asiática como a Tencent Holdings poderia ver uma chance de ganhar acesso ao mercado norte-americano, disseram executivos da indústria.

E executivos do setor podem querer agora reduzir sua aposta em uma única plataforma – especialmente desde que o Facebook ampliou suas regras de privacidade. Isso pode fazer empresas como a Playdom, vendida para a Walt Disney por mais de 563 milhões de dólares, mais acessíveis.

A suposta entrada do Google no mercado de games sociais é objeto de muita especulação. Como Microsoft e Yahoo!, é fundamental que se construa uma rede social, mas o sucesso nessa frente não é fácil.

Um game social popular poderia ajudar a atrair milhões de usuários para uma comunidade – o primeiro passo.

Cerca de 30% dos usuários do Facebook jogam algum game social como Farmville ou Mafia Wars. Juntos, eles formam um mercado anual de “produtos virtuais” de 1,6 bilhão de dólares – de bens e serviços vendidos dentro do jogo, como um trator de 20 dólares no Farmville, da Zynga, ou os 224 dólares por 1 mil pontos de experiência no Mafia Wars.

De acordo com o instituto de pesquisa Nielsen, os games online superaram o e-mail como segunda atividade mais popular na internet nos Estados Unidos em junho.

// Alex Dobuzinskis (Reuters)