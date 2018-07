A empresa que mais brilhou foi a Capcom. Os nerds e tecnófilos ficaram maravilhados com o novo Super Street Fighter IV.

Os notebooks e PCs equipados com monitores e óculos capazes de exibir gráficos em 3D estavam por todo lugar. Todo mundo tinha um tipo desses produtos para mostrar. E a maioria dos fabricantes rodava o game baseado no filme Avatar, de James Cameron. A Ubisoft inclusive anunciou uma versão especial do game, que será específica para computadores equipados com a tecnologia de visão tridimensional da Nvidia.

Os acessórios foram a maior presença da CES. Além de todo tipo de porcarias de plástico para serem encaixadas no controle do Wii – quem precisa ver um taco de baseball na frente para conseguir jogar? – alguns acessórios bacanas, como controles específicos para jogos de luta foram apresentados. O melhor: muita, mas muita gente adorou testar os controles se enfrentando em lutas virtuais.

A AMD demosntrou a plataforma Eyefinity, que vem dentro das placas de vídeo Radeon HD. Usando Eyefinity, um usuário pode conectar 3monitores por placa de vídeo para conseguir uma tela ampliada. Cada tela pode ser usada como parte de um grande painel ou para diferentes pontos de vista, como por exemplo o cockpit de um carro de corrida.