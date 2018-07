??? Para o fundador da Electronic Arts, o futuro projeta games sociais e gratuitos

BARCELONA – Fundador da Electronic Arts (EA) e Digital Chocolate, Trip Hawkins deixou claro nesta quarta-feira, 29, na Gamelab, na cidade espanhola de Barcelona, que o futuro dos videogames passa pela internet.

O sucesso de títulos como o “Minecraft” prova sua tese, mas os novos consoles vêm se mantendo firmes e as empresas de desenvolvimento espanholas confiam em sua capacidade.

Hawkins projeta que o futuro da indústria de videogames será gratuito, social e financiado com a venda de itens virtuais.

Segundo ele, durante o primeiro dia da Gamelab, a feira internacional de videogames realizada em Barcelona, esta indústria “atravessa um momento no qual qualquer um pode triunfar, não é preciso ter uma grande infraestrutura por trás”.

Daniel Kaplan, responsável da empresa que impulsionou o bem-sucedido “Minecraft“, faz coro a esta tese explicando como este simples jogo obteve 3.500 usuários em apenas um mês e conta atualmente com mais de dez milhões de jogadores.

“A chave está na difusão, em divulgar o que se está fazendo”, manifestou Kaplan, que explicou como publicações em blogs, vídeos no YouTube e a capacidade de transformar os comentários dos usuários em atualizações transformaram o “Minecraft” no que é hoje.

Embora os dois especialistas apontem os jogos online como o futuro do setor, nenhum deles prevê a morte em um futuro próximo dos consoles, que com os lançamentos do PlayStation Vita e do Wii U tentarão fazer frente à concorrência cada vez maior de telefones celulares e tablets.

Neste sentido, Daniel Sánchez Crespo, diretor da espanhola Novarama, acredita que o Vita será o “cavalo vencedor desta batalha” na qual sua companhia se apresentou como a empresa de desenvolvimento exclusiva da Sony.

Outra das grandes notícias divulgadas pela Novarama foi o anúncio de uma nova edição da saga “Invizimals” (“The Lost Tribes”), demonstrando o sucesso desta série.

Segundo Sánchez, as companhias espanholas do setor foram capazes de fazer seus trabalhos “serem muito valorizados pelos gigantes dos consoles”, pelo que o caminho é que os estúdios locais continuem trabalhando em títulos que por sua “capacidade para renovar a lista de jogos” se tornem internacionais.

Além das conferências, a Gamelab é também um espaço de ‘networking’, onde foram divulgadas interessantes propostas, como o aplicativo para dispositivos móveis Apple Trucoteca, uma completa base de dados com mais de 100 mil truques e guias de 11.800 jogos.

Videogames são úteis. Já não basta entreter e conquistar os fãs; os videogames “devem ensinar coisas que sejam úteis” afirmou Trip Hawkins.

“Sou o tipo de pessoa que não liga para mulher três minutos antes de chegar em casa. Não quero falar por telefone com ela, quero estar pessoalmente com ela”, disse Hawkins para esclarecer como lamenta a situação de pessoas obcecadas por tecnologia que esquecem a vida real.

Para este guru do entretenimento digital, a solução para os videogames não alienarem os usuários da realidade é ensinar algo e, para tanto, ele acredita que os jogos sociais serão fundamentais, por se tratarem de “um campo muito novo, em fase de experimentação e com perspectivas de melhoras”, declarou.

Hawkins defendeu que em um contexto como o da internet no qual “nenhuma grande companhia controla o mercado”, qualquer jovem desenvolvedor pode alcançar o sucesso porque “ser o maior deixou de ser sinônimo de ser o melhor”.

O presidente da Digital Chocolate opinou que “o conteúdo é o rei” e o desenvolvedor conta com mais liberdade para fazê-lo chegar a um público maior. Segundo o empresário, estas mudanças garantiram à indústria dos videogames um crescimento de potenciais usuários que demonstra que “no fundo, todo mundo quer jogar”.

Outra das questões que Hawkins levantou é a “conveniência” dos novos jogos on-line que podem ser acessados em diferentes dispositivos, não exigem downloads e se adaptam à disponibilidade de tempo de “jogadores que antes passavam 100 horas com o console e agora são adultos com responsabilidades”.

A gratuidade é outro fator a ser considerado no modelo de jogos on-line, afinal os usuários que optam por não gastar dinheiro também são úteis ao desenvolvedor como porta-vozes que fazem chegar a outras pessoas as virtudes de um título.

Embora não acredite que estejam mortas, Hawkins tem certeza que nem consoles, nem celulares, nem tablets serão as plataformas dos jogos do futuro. Essa função ficará para os navegadores de internet que ele considera “as praças do século XXI”, onde se pode falar com pessoas, se informar e fazer compras.

/ EFE