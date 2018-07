FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O vídeo da música Gangnam Style, do cantor sul-coreano Psy, bateu um novo recorde no YouTube e alcançou 2 bilhões de visualizações. Em dezembro de 2012 o vídeo havia batido seu primeiro recorde, com 1 bilhão de visualizações.

Para celebrar, o Google preparou um Easter Egg. Dois bonecos do Psy dançam em volta do número de visualizações do vídeo na página do YouTube. Ao clicar em um deles, o usuário tem uma surpresa.

Nenhum vídeo na história alcançou esse número de visualizações antes. O que chegou mais próximo foi o clipe da música Baby, de Justin Bieber, com pouco mais de 1 bilhão de visualizações.