SÃO PAULO – O sul-coreano Park Jae-sang, mais conhecido como Psy, assumiu em entrevista ao New York Times (publicada aqui no Link) que não estava preparado para o sucesso do seu hit “Gangnam Style”. Talvez o Google não esperasse também ganhar tanto dinheiro, apenas servindo como plataforma de um vídeo em que um sujeito dança cavalgando. Mas ganhou. A bolada foi de US$ 8 milhões e o acontecimento é usado como “case” pelo direitor de negócios da empresa, o indiano Nikesh Arora, para comprovar o potencial publicitário do site de vídeos.

O vídeo foi publicado em julho do ano passado e em cinco meses se tornou o primeiro vídeo do Youtube a atingir a marca de 1 bilhão de visualizações. Psy já era um fenômeno na internet e fora dela.

Tanto sucesso gerou muita receita através da plataforma gratuita de vídeos do Google, que acumulou lucros através de publicidade. Com atuais 1,23 bilhões de views, a página do hit gerou US$ 8 milhões só para o Youtube – informações sobre o montante enviado para Psy não foi divulgado.