Desenhista faz versão animada do clipe de Psy com lápis e papel

SÃO PAULO – O maior viral da história já ganhou várias versões diferentes. Mas uma das mais legais apareceu agora: uma animação em um bloco de notas.

—-

O clipe do sul-coreano Psy, o primeiro vídeo a atingir a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, foi recriado em uma animação fiel:

O vídeo original havia sido removido por infração de copyright. Essa repostagem já alcança mais de 1 milhão de visualizações. Para apreciar melhor o vídeo, o criador recomenda assistir antes ao clipe original e depois a sua versão no papel.

O canal do YouTube do criador do vídeo ainda tem várias outras animações. Vale a visita.

(via BoingBoing)