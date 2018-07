A Microsoft está distribuindo Chocobos, as aves aparentadas com avestruzes do universo Final Fantasy. Para ganhar um amigo penoso virtual, basta entrar no site oficial do jogo e fornecer suas informações de login da rede Xbox Live.

É preciso acessar a porção americana do site para acessar a promoção. Para isso, basta clicar em international, no canto superior esquerdo da tela.

O chocobo poderá ser utilizado com o avatar criado para rede Xbox Live associado com a sua conta.

O jogo será lançado apenas em março, mas até o final de 2009 seu avatar ganhará um Chocobo para brincar.