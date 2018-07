SÃO PAULO – O garoto do meme ‘Success Kid’ – que aparece em uma imagem fazendo uma cara de ter tido sucesso em algo – está conseguindo utilizar sua fama para a arrecadação de dinheiro numa campanha. O objetivo dela é financiar o transplante de rim do pai.

Juntar US$75 mil – a meta inicial – já foi cumprida. No fechamento desta matéria, a campanha, que está no ar há 8 dias, já estava com mais de US$95 mil (aproximadamente R$285 mil) arrecadados. Mais de 4500 pessoas participaram da campanha, com doações entre US$5 e US$500.

A mãe do garoto, Laney Griner, é a a criadora do financiamento. Em entrevista ao BuzzFeed, ela declarou que a família ficou “sem chão com tamanha repercussão”. “Sei que o ‘Success Kid’ é um meme popular, mas aqui em casa ele é apenas nosso filho, Sam. É incrível que está imagem ainda tenha apelo global, mesmo tantos anos depois”.

O meme surgiu em 2007, após a mãe de Sam postar uma foto do garoto na qual ele estava prestes a comer areia. A imagem, porém, viralizou como se ele estivesse com o rosto de sucesso. Na época, o menino tinha apenas 11 meses. Hoje já está com 8 anos. Na foto abaixo, Sam atualmente com a família: