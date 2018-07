Leia também:

De qualquer forma, não é de hoje que o navegador está tomando o espaço antes ocupado pelo sistema operacional, para ganhar uma posição de destaque na computação pessoal. E a Microsoft, que não é boba nem nada, está repleta de cartas na manga, para não só enfrentar o Chrome OS, como incomodar o Google – e quem mais estiver pelo caminho – em várias outras frentes de batalha. Depois de algumas bolas fora, parece que, enfim, ela acertou o passo: basta ver o Bing, o Windows 7, o Internet Explorer 8, o novo Zune, e até o Projeto Natal. Todos apresentados este ano e todos bastante promissores. É claro que o Windows – como ele é hoje, vendido em caixinhas – caminha a passos largos para a irrelevância, mas quanto tempo isso ainda vai levar é uma pergunta sem resposta.

A Microsoft, entretanto, está atenta a todos esses movimentos e trabalha, entre outras coisa, há um bom tempo, em um protótipo de navegador que promete funcionar como um sistema operacional, o Gazelle – mas, ele não é um OS. Isso, sem falar, no próprio Windows 7, que garante uma maior integração entre sistema operacional e nuvem, e o Azure (plataforma da Microsoft para aplicativos web-based), que terá novidades apresentadas nesta semana durante a Conferência Mundial de Parceiros da Microsoft, que acontece de 13 a 16, em Nova Orleans. Entre as tais novidades, especula-se que poderá ser apresentada até uma nova – e melhorada – versão do Office online. É esperar pra ver.

Mas, voltando ao Gazelle: em fevereiro, quando as primeiras informações sobre ele foram liberadas, a Microsoft já dizia que “o protótipo em execução e avaliação indica que um navegador rodando como sistema operacional gera uma melhora significativa na segurança e compatibilidade”. Leia mais aqui (em inglês). No fim do mês passado, ou seja, antes do anúncio do Chrome OS, a Microsoft liberou mais algumas novidades a respeito do Gazelle. Em um artigo intitulado “Quando um Navegador não é um Navegador?” (em inglês), a pesquisadora Helen Wang explica que os browsers precisam se comportar mais como um OS, de forma a evitar que um aplicativo online cause problemas a outros – inclusive aqueles que rodem dentro de um mesmo site.

Trata-se de uma evolução do que já acontece hoje com o IE8 e o Chrome (navegador). Quando, ocorre um erro em alguma aba só ela é fechada, sem interferir nas demais páginas abertas. A primeira apresentação oficial do novo sistema está prevista para o próximo mês, durante um simpósio de segurança, no Canadá. Até lá o burburinho só deve fazer crescer. Algumas coisas porém estão claras: o Gazelle não irá aposentar o Windows (afinal, ele precisa de um OS para funcionar), tão pouco o Internet Explorer – ao menos, por enquanto, já que ele é ainda muito lento -, garantiu Helen à CNET. Em suma, o trabalho de Helen é garantir que navegadores mais evoluídos suportem um ambiente online cada vez mais sofisticado e complexo. Porém, o Gazelle é apenas um protótipo, sem qualquer previsão – ou obrigação – de lançamento ou comercialização.

É bem verdade, enfim, que a Microsoft dominou a era dos PCs, que nada mais foi que a evolução dos grandes servidores mainframes. Entretanto, hoje, uma nova era começa a ganhar força, é a era da computação em nuvem, em que toda sorte de aparelhos, como netbooks, smartphones, etc. se fundem com a internet. O Google está na dianteira dessa seara, que é uma ameaça real, mas a gigante de Redmond está atenta. Não por acaso, Ray Ozzy – o homem que ocupa o cargo que já foi de Bill Gates, de arquiteto-chefe de programas – está diretamente responsável pelo Azure. Dinheiro também não é problema, a Microsoft investe cerca de U$S 8 bilhões em pesquisa anualmente.

Além de tudo isso, é preciso ter em mente ainda que apesar dos passos aparentemente lentos da Microsoft, o usuário comum – e o corporativo – também é lento. Basta observar que tem muita gente, ainda hoje, que estranha as abas dos navegadores. Enfim, esses – e muitos outros – usuários não vão da noite para o dia abandonar o “conforto” do Windows. O hábito e o costume são essenciais nessa equação – e é aí, sim, que reside a maior força da Microsoft.