O controle com sensor de movimento do PS3 vai se chamar Move (não Arc, como se especulava) e, segundo a Sony anunciou na noite desta quarta, 10, na Game Developers Conference, em São Francisco. O aparelho já começa a ser vendido já no segundo semestre de 2010, em três versões: o controle solo, um pacote com a câmera Playstation Eye (obrigatória para o Move funcionar) e um terceiro pacote com o console, a câmera, o controle e um jogo.

A Sony chamou o lançamento de “a próxima geração em games com sensor de movimento”, e prometeram com o Movemais precisão do que a tecnologia atual de controles baseados em movimento oferece – ou seja, eles prometem um controle melhor que o WiiMote, já que o Projeto Natal por enquanto ainda é só projeto. “Ele funciona como uma extensão do seu corpo”, afirmaram. O blog Kotaku jogou SOCOM 4 no Move durante a GDC e opinou:

“(…) a primeira vista, a coisa toda parece só uma outra versão do Wii Remote com um Nunchuk. Mas não é nada disso. Há diferenças chave: (…) - Controle mais inteligente: joguei SOCOM 4, jogo de tiro em terceira pessoa, com o Move apontado para a TV como uma arma e o sub-controle na minha mão esquerda para comandar os movimentos do personagens. Os jogos de Wii que usam o WiiMote e o Nunchuk podiam confundir se o jogador apontasse o WiiMote para longe da tela. Se você estivesse jogando um jogo de tiro e mirasse fora da tela, a câmera começaria a girar ou o game pausaria e pediria para que o jogador apontasse o controle para a TV de novo. A combinação de sensores da câmera e o giroscópio do controle evitaram que o SOCOM 4 ficasse confuso. Quando eu apontei o controle para longe da tela, o giroscópio continuou calculando o movimento.”

O Kotaku também relatou mais precisão nos movimentos, como a Sony prometeu. Diantes dos relatos, o Move se parece com um Wii 2.0: mais leve, com um sensor de movimento mais preciso e apurado, o auxílio de sensores em uma câmera, não precisa de pilhas (carrega direto no USB) como o WiiMote, mais simples (com menos botões) e sem nenhum fio.

E tem a bola colorida, também, cuja cor se altera para manter um tom que não esteja presente no ambiente.

O Move deve ajudar a levar para o PS3 uma fatia dos jogadores casuais que não se davam bem com a quantidade de técnica necessária para jogar um jogo de tiro em um DualShock, e a fidelizar aqueles que queriam uma jogabilidade com sensor de movimento, mas sentiam falta de variedade de títulos e qualidade gráfica no Wii.

Na demonstração, a empresa exibiu o Move em funcionamento com LittleBigPlanet, que será modificado para aceitar o novo controle. O Move também foi apresentado com um pacote de jogos de esportes chamado Sports Champions e um outro, de luta, chamado Motion Fighter. Os dois últimos podem ser jogados com dois controles, cada um em uma mão.

JOGOS

Alguns blogs de games já tiveram acesso a alguns jogos que serão lançados para o Move nos próximos meses. The Lord of The Rings: Aragorn’s Quest, um título que sairia só em Wii em DS, por exemplo, poderá ser jogado também no PS3, e com o novo controle.

A Sony também anunciou que já tem 36 produtoras produzindo títulos para o Move.