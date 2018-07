Geekstyle

Entre as milhares de referências nerds que o seriado Big Bang Theory apresenta em seus episódios, várias delas estão nas onipresentes camisetas do personagem Sheldon, vivido pelo ator Jim Parsons. O legal é que as camisetas existem de fato e podem ser compradas em diferentes grifes de camisetas em seus respectivos sites. Daí a utilidade do site Sheldon Shirts, que compila o que foi usado na série e linka para as lojas que vendem tais camisetas. Eis algumas amostras reunidas pelo site:

14/01/2010

Por Alexandre Matias - O Estado de S. Paulo