Cameron (à esq.) e Tyler Winklevoss, durante a regata do Rio Charles. FOTO: Adam Hunger/REUTERS

Cameron e Tyler Winklevoss — dois dos personagens centrais representados no filme A Rede Social — afirmaram que o filme relata com precisão o nascimento do Facebook, e a disputa legal em que estiveram envolvidos.

Os gêmeos idênticos de 29 anos — que processam o site alegando terem tido a ideia do Facebook enquanto eram estudantes na Universidade Harvard — disseram no sábado, 23, que estavam satisfeitos com a maneira como foram representados no filme hollywoodiano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“É um grande trabalho de relatar o que ocorreu durante os 18 meses de desenvolvimento do Facebook. É uma história real”, disse Cameron em uma entrevista. Embora eles nunca tenham se reunido com os escritores Aaron Sorkin e Ben Mezrich, autores de livros que inspiraram o filme.

“Nós éramos basicamente espectadores. Esperávamos o melhor. E ficamos aliviados quando assistimos ao filme”, disse Cameron.

O filme intercala cenas de declarações tiradas dos processos dos gêmeos Winklevoss e do ex-melhor amigo do presidente executivo do Facebook Mark Zuckerberg e cofundador, Eduardo Saverin.

Os processos resultaram em acordos não revelados. Mas os gêmeos voltaram a entrar com outras ações legais, afirmando que o valor do Facebook informado estava errado e que documentos relevantes foram escondidos .

Os gêmeos estavam na cidade de Cambridge, no Estado de Massachusetts, no sábado para uma corrida de remo no rio Charles, que divide Boston e Cambridge. A cada ano centenas de milhares de espectadores se reúnem no rio, fazendo desta uma das competições de remo mais assistidas do mundo.

Os dois têm deixado sua marca em competições de remo para duas pessoas, terminando em sexto lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A posição, porém, não os tornou em celebridades, ao contrário da estreia de A Rede Social.

O filme retrata o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, como um gênio da computação sem habilidades sociais que foi contratado pelos gêmeos para completar a construção de um site de rede social.

No filme, Zuckerberg aceita o trabalho, mas muda de ideia e cria seu próprio site, que originalmente se chama “The Facebook”. Zuckerberg já declarou que o filme é impreciso.

Os gêmeos não haviam conseguido criar perfis no Facebook até 2008. Eles se inscreveram no site depois de participar da Olimpíada, para manter contato com amigos que conheceram em Pequim.

/ Jim Finkle, Alexei Oreskovic e Ross Kerber (REUTERS)