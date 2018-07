Os gêmeos remadores profissionais Tyler (à esq) e Cameron Winklevoss pediram pela segunda vez que a Justiça reconsidere o acordo com Mark Zuckerberg. FOTO: Chris Helgren/REUTERS – 20/03/2010

A disputa judicial pelo Facebook retratada no filme A Rede Social ainda não terminou. Os dois ex-colegas de Mark Zuckerberg na Universidade Harvard pediram a um tribunal de apelação federal que reconsidere a decisão de manter o acordo feito com o cofundador da rede social.

Os gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss inicialmente alegavam que Zuckerberg havia roubado a ideia deles ao lançar o Facebook, mas depois concordaram em retirar a acusação de um processo de 2008 em troca de US$ 20 milhões e mais uma fatia de ações da empresa.

Os gêmeos dizem que depois do acordo descobriram que as ações valiam menos do que o alegado na época e tentaram revogar o acordo.

Os juízes do tribunal de apelação decidiram na semana passada que o acordo deveria ser mantido.

