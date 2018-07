NYT Os irmãos Winklevoss aproveitaram o dinheiro do acordo com Mark Zuckerberg para investir em bitcoin. Deu certo.

O Estado de Nova York emitiu nesta segunda-feira, 14. uma autorização para a Gemini, bolsa de câmbio de moedas digitais fundada pelos irmãos Cameron e Tyler Winklevoss, operar transações da moeda virtual Zcash. É a primeira vez que uma empresa recebe autorização de operar a moeda. Além disso, o departamento de serviços financeiros do Estado disse que a bolsa também poderá operar Bitcoin Cash e Litecoin no futuro.

A moeda digital Zcash tem como principal destaque o uso da tecnologia "zk-snark", nome dado a uma tecnologia que permite que pessoas façam transações em anonimato. Os irmãos Winklevoss, vale lembrar, são conhecidos por terem processado Mark Zuckerberg pela ideia que deu origem ao Facebook – com os US$ 65 milhões da indenização, investiram em bitcoin e se tornaram pioneiros das criptomoedas.

"Com regulação inteligente, o desenvolvimento de longo prazo dessa indústria vai seguir em frente", disse a superintendente de serviços financeiros de Nova York, Maria Vullo, em um comunicado.

"Estamos orgulhosos de ser a primeira bolsa do mundo a operar serviços de transação e custódia de Zcash no mundo. Queremos oferecer aos consumidores um local seguro e regulado para comprar, vender e armazenar Zcash", disse o presidente executivo da Gemini, Tyler Winklevoss. A empresa disse ainda que vai aceitar depósitos de Zcash a partir do próximo sábado, dia 19, e vai começar as transações da moeda três dias depois.