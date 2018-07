Sistema de carro sem motorista já é testado pelo Google e está nos planos da GM FOTO: Reprodução Sistema de carro sem motorista já é testado pelo Google e está nos planos da GM FOTO: Reprodução

DETROIT – A General Motors vai lançar em dois anos seu primeiro carro que pode se comunicar com outros veículos para ajudar a evitar acidentes e diminuir o congestionamento do tráfego, afirmou a presidente-executiva da montadora, Mary Barra, no domingo.

No mesmo intervalo, a GM vai introduzir uma tecnologia mais avançada para permitir a condução de veículos sem o uso das mãos em alguns casos, disse ela.

“Estou convencida que os clientes irão abraçar a comunicação entre veículos e as tecnologias de direção automatizada por uma única razão: elas são a resposta para os problemas cotidianos que as pessoas querem resolver”, disse a executiva em discurso durante uma conferência.

A indústria vem lançando tecnologias como o controle adaptativo de cruzeiro, freios para batidas iminentes e direção semi-automatizada com mãos livres.

No entanto, a GM e outras montadoras têm enfatizado que, mesmo com a condução de mãos livres, os motoristas terão de ser responsáveis e precisarão manter a atenção na estrada. Enquanto isso, a empresa de buscas Google está trabalhando para desenvolver veículos totalmente autônomos.

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos tornou o desenvolvimento de tecnologias para carros conectados uma alta prioridade, uma visão compartilhada no Japão e na Europa. E quando os carros puderem também se comunicar com a infraestrutura ao seu redor, os ganhos serão exponenciais, disse Barra.

No entanto, ela disse que a comercialização de um veículo totalmente automatizado pode demorar até a próxima década.

