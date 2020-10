EFE Mark Zuckerberg participou da audiência por chamada de vídeo

Se há um problema comum a quase todas as pessoas durante esse período de isolamento social, é alguma falha na conexão. Na manhã desta quarta-feira, 28, aprendemos que até mesmo líderes de grandes empresas de tecnologia sofrem com esse obstáculo. Convocado para falar em um depoimento no Senado dos EUA, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, teve problemas para se conectar logo no início da sessão, por volta das 11 horas da manhã.

A dificuldade foi tão grande que Zuckerberg teve até de pedir um recesso de cinco minutos para conseguir estabilizar sua conexão e entrar na sala com sucesso. O problema não passou despercebido aos políticos que comandavam o depoimento. "Ouvimos do time do Facebook que Zuckerberg está sozinho e tentando se reconectar. Acho que é um desenvolvimento interessante para o dia de hoje", disse o senador Roger Wicker, um republicano do estado do Missouri.

Ao se conectar, Zuckerberg fez o que muita gente também já experimentou em 2020: pediu desculpas. "Eu consegui ouvir o começo, mas estava com problemas para me conectar", disse o executivo. "Entendo bem o sentimento, senhor Zuckerberg", respondeu Wicker.

Nas redes sociais, muita gente brincou com o fato. O repórter da agência de notícias Bloomberg Steven Dennis, em sua conta no Twitter, fez uma das melhores definições. "Um dos homens mais ricos do mundo e o chefe do Facebook, empresa cuja missão é conectar pessoas, não conseguir conectar sua chamada de vídeo para trabalhar é... bem 2020".