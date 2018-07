O Facebook não vai ficar fora da onda de geolocalização das redes sociais. Mark Zuckerberg confirmou na segunda-feira, 21, em um evento para desenvolvedores de web em Londres, que a rede social vai lançar funções de geolocalização em breve. “Nós já estamos terminando de desenhar nosso aplicativo e esperamos oferecer o serviço em breve”, disse o criador e CEO do Facebook.

Nenhum detalhe do serviço foi revelado. Não se sabe se o Facebook vai importar as informações de serviços já existentes, como Foursquare e Gowalla ou vai lançar um mecanismo próprio de check in. Também não foi anunciado se posts e fotos poderão ser geolocalizados, como faz o Twitter, nem se as configurações de privacidade precisarão ser alteradas novamente.

Esse breve anúncio confirma meses de rumores sobre o assunto. O New York Times anunciou que a função seria lançada em abril, mas nada foi falado na f8, conferência de desenvolvedores do Facebook, e a falta de informações sobre o serviço frustou os mais ansiosos.

